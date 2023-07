gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

El instrumento de vigilancia

en tu propio bolsillo

Luego están los delincuentes

no gubernamentales

Hasta ahora hemos cubierto el lado de la historia del ‘autoritarismo progresivo’. Pero también está la parte criminal, donde poner nuestras vidas en nuestros teléfonos nos hace vulnerables a los piratas informáticos y otros ladrones.

Comencemos con el hecho de que solo hay dos plataformas telefónicas principales, iPhone y Android, y una vez que elegimos, nos enredamos en el ecosistema de aplicaciones y servicios del teléfono. Si tenemos un iPhone, probablemente usemos iCloud, Safari search, Keychain y Apple Pay. Estas aplicaciones tienen acceso a nuestras contraseñas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fototecas, historial de viajes, todo”.

Becoming Invisible, Your Phone Is A Surveillance Machine, by John Rubino

https://rubino.substack.com/p/becoming-invisible-part-5-your-phone