Becoming Invisible, Your Phone Is A Surveillance Machine, by John Rubino

https://rubino.substack.com/p/becoming-invisible-part-5-your-phone

“Piense en la oportunidad que esto presenta para los ladrones que obtienen acceso a dicho teléfono. Tienen tus cuentas de PayPal y Venmo, tus contraseñas de banca en línea y la capacidad de evadir la autenticación. Como advirtió recientemente un analista de seguridad telefónica: ‘Pueden aniquilarte en cuestión de horas, antes de que puedas detenerlos’.

El fabricante de software antivirus McAfee publicó recientemente un resumen de lo que pueden hacer los piratas informáticos. Aquí hay un extracto editado:

Lo que pasa es que nuestros teléfonos son como pequeños cofres del tesoro. Están cargados con una gran cantidad de datos personales y los usamos para comprar, realizar operaciones bancarias y ocuparnos de otros asuntos personales y financieros, todos los cuales son de gran valor para los ladrones de identidad.