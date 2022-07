El sombrero, el micrófono y el Presidente

Para Martín Aldecoa

Le dije: mira, voy a pegar un brinco desde aquí hasta allá. “No, estás loco, cabrón”, me dijo el fotógrafo al que le había pedido de favor que me tomara una foto.

“Voy a pegar un brinco y voy a caer allá con Salinas de Gortari”, le recalqué.

Empezó a hablar Salinas y yo empecé a tomar vuelo.

Estábamos en campo abierto, en Villa Juárez, en el municipio de Navolato. Fue en 1988, fue en agosto, estaba reciente. Lo tenían como lo máximo.

Era un acto en el que había trabajadores del campo, miles de gentes.

Yo me senté como a las 10 filas o 12, en lo más alto, junto a amigos míos y otros dirigentes de la CNC.

Yo había formado el Sindicato Estatal Campesino de la CNC en Sinaloa. Yo nunca tuve apoyo de nada y tampoco quise cobrar cuotas.

No traía ni para camiones yo y los mismos líderes de la CNC se convirtieron en mis enemigos, porque pensaban que yo me iba a hacer millonario con las cuotas de trabajadores agrícolas. Había una envidia tremenda. Siempre fui víctima yo de envidias y de todas esas pendejadas.

Cuando supe que iba a venir Salinas de Gortari mandé hacer una cinta que decía CNC y se la puse y se rieron de mí.

Yo la hice porque el Estado Mayor Presidencial era muy celoso, y para que ellos vieran que era campesino.

Duré como una semana o más peleando que ese acto no fuera de la CTM, que fuera de la CNC, porque se trataba de puro trabajadores del campo.

La misión de Salinas de Gortari era una misión política, una gira de trabajo que hacen los presidentes, y la CTM quiso vanagloriarse de ello, de que el acto era de ellos.

Dije yo: no puede ser, ¿cómo van a hacer esto si son puros trabajadores del campo?

Ahí puro agrícola, puro jornalero.

Llegó el Estado Mayor y se hospedó en el Centro, por la Obregón, en el Ejecutivo, entonces Víctor Gandarilla era el dirigente de la Liga de Comunidades Agracias y yo era el dirigente sindical en Sinaloa.

“Gandarilla, me está diciendo que el acto este es de la CTM y yo no estoy de acuerdo”, le dije.

“No, pero es que es una orden de México, ¿qué vamos a hacer?”, respondió.

“No”, le dije, “yo voy a defender la causa. No se trata de obreros, se trata de campesinos, y yo voy a pelear”.

“Bueno, ve al Hotel Ejecutivo ahí están”, me sugirió. “Ahí están los del Estado Mayor Presidencial”.

Recuerdo que me pidieron, hasta de mala gana, el nombre, el cargo, a qué iba.

Ya les dije, “mire, vengo a esto. No puede ser un acto obrero, porque yo soy el dirigente sindical aqui en Sinaloa, es campesino”.

También me negaron poder hacer algo, que la orden venía de México. Al final me despidieron con un “vamos a ver...”.

Fui y le dije a Gandarilla.

“Usted luche con altura”, me dijo.

“Ah, bueno, está bien”.

Otro día fui y me dijeron que Fidel Velázquez intervino para el acto.

Bueno, les dije, si no se puede ni modo, yo vengo nada más vengo a apoyar como antecedente y que soy un líder sindical campesino y de que es un acto campesino con trabajadores agrícolas y trabajadores del

campo.

No se puede insistieron.

Al tercer día, cuando fue el evento, madrugué yo, me puse el sombrero y llegué a donde todos los líderes estaban desayunando.

Se rieron de mí cuando vieron el sombrero de la CNC. Después nos fuimos al evento a Villa Juárez.

“Mira, ponte abusado, no tengas miedo, cabrón. Le dije voy a buscar desde aquí hasta allá, y voy a caer a un lado de Salinas”, le dije al fotógrafo.

“Hey, estás loco, cabrón”, me contestó espantado.

“Y le voy a arrebatar el micrófono del hocico cuando él hable”, le dije.

Hablaron unos viejitos, que eran de Oaxaca, que no tenían seguros, que no tenían medicamentos, que había algunos casos de partos que se habían dado en el piso.

“Pido la palabra, señor Presidente”, le grité cuando vi la oportunidad.

A Salinas le valió madre y no respondió.

“Un minuto de su atención, señor Presidente”, le grité con más fuerza.

Entonces vi que llamé su atención, me hizo una seña y corrí hacia él entre la gente.

Subí los escalones en putiza y le arrebaté el micrófono.

“Va a haber hambre, señor Presidente. No hay respeto a los trabajadores del campo. Este es un acto cenecista, no es un acto cetemista. Son trabajadores del campo”, le grité. “La CTM lo que hace aquí y en todo el país es cobrarles cuotas, a cambio de nada, aquí están los líderes sindicales”.

“Soy el dirigente estatal del sindicato campesino, no cobramos ninguna cuota, tenemos una organización, pura, santa y sincera. Tenemos abogados para atender los derechos del trabajador sin cobrarles ni un

cinto”.

Ah, y se calentó el desmadre. Me acuerdo que ahí estaba Carlos Hank González.

Los de la CNC, que se habían convertido en mis enemigos por las envidias, ahora empezaron a gritar. Una cosa exagerada, increíble.

Después de esos se acabaron las grillas en contra mía.

Pero empezaron los dichos: Lo van a matar. El que le grita al Presidente se muere.

No queda vivo.

Hijuela chingada, cuando yo me bajé, me bajé bien, me quedé parado, y me temblaban las patas.

Se me acercó Martín Mendoza, el periodista, y me dio un cigarro.

“Martín”, le dije, “te vi más nervioso que yo”.

“Sí, es que no quería que me ubicaran que era tu amigo”, me dijo.