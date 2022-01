El trayecto de Justina

Justina tomó la decisión de ir a visitar a una de sus tres hijas a los Estados Unidos a como diera lugar, pero no tenía idea de cómo iba a terminar su historia.

Después de las fiestas de Año Nuevo y la cuesta de enero, en Culiacán de los años 80, Ernesto ya atendía su panadería en la colonia Laureles Los Pinos, luego de trabajar varios años para la Ferretería La Palma y para refacciones Culiacán.

Las cosas parecían tener cierto equilibrio en casa, por lo que Justina, con la ilusión de volver a ver a su hija intacta, reunió el carácter y el valor suficiente para emprender el viaje a los 63 años de edad, sin importar lo que viniera por delante.

Pero las malas noticias tardaron en llegar apenas ocho días.

El no tener papeles para cruzar a los Estados Unidos no era un impedimento; Justina buscó al tercero de sus hijos, quien se dedicaba a cruzar gente de manera ilegal a los Estados Unidos, y lo convenció de realizar un servicio especial para ella de Culiacán a Los Ángeles, California. Total, todo estaba seguro, era su propia familia.

El plan era que llegarían a la primera ciudad fronteriza, cruzar y quedarse unos días en el primer hotel de carretera que se hallase. Quedarse ahí hasta que hubiera condiciones, que no hubiera rastros de la migra o delincuentes, para ir a buscarla.

Y sí, el plan pasó como se programó y llegó a la casa de su hija en Huntington Park, el área metropolitana de Los Ángeles.

El octavo día, mientras desayunaba, Justina se quejó de un dolor intenso en la cabeza y la llevaron al hospital.

“Pero ella estuvo en un hotel sola y yo pienso que a ella le dio mucho miedo estar ahí, en lo que llegaban por ella”, recuerda doña Rosi, su nuera.

“Y se le subió la presión, yo digo que por eso le pegó el infarto. Cayó en coma por un derrame cerebral. La internaron y duró ocho días en el hospital y falleció”.

Ernesto era el único hijo con quien vivía en Culiacán, un recalcitrante aficionado al boxeo que un día decidió ser su propio patrón.

Después de casarse con doña Rosi, comenzó a cimentar una pequeña empresa que no tuvo como política no decir que no a las nuevas posibilidades.

Comenzó vendiendo dulces, repartiendo en las escuelas, hasta que un día le pidieron donas.

Ernesto contrató a un panadero para que le enseñara a hacer donas y éste lo convenció de construir un pequeño horno para hacer pan.

El negocio comenzó a crecer conforme avanzaban la semanas, porque cada vez les pedían más productos y la familia de Ernesto se atrevía a hacer los cambios o experimentos necesarios.

Hasta que un día, en la secundaria Eti 72, en donde entregaban teleras en la cooperativa, les pidieron un producto que cambiaría el rumbo de sus vidas: pizzas.

El hijo mayor de Ernesto ideó hacerla en una charola grande de pan y la entregó; todavía no llegaba de regreso a la panadería, cuando ya le exigían otra entrega.

Ernesto, quien había levantado esa empresa, tuvo que recurrir a sus recursos para ir por su madre Justina hasta Los Ángeles.

“Tampoco tenían documentos, fueron por ella y los dejaron pasar con un permiso humanitario; la encontraron, todavía estaba viva en el hospital, pero los médicos le dijeron que no iba a vivir mucho”, recuerda Rosi.

Justina falleció el 8 de febrero de 1980. Tenía 63 años.

Ernesto, entonces de 45 años, empezó todo el papeleo y logró, con todos sus recursos, pagar un viaje en avión desde Los Ángeles hasta Mazatlán.

“Se la trajeron en avión, llegó a Mazatlán, y de ahí para acá, Ernesto ya no tenía dinero para contratar una carroza y traer el cuerpo de Justina para Culiacán”, recuerda Rosi.

Con el cuerpo de su madre, sin dinero y varado en Mazatlán, el ánimo de Ernesto estaba por los suelos.

Entonces recibió una llamada con una idea loca: compadre, yo voy por usted, nos venimos en mi troca.

Sin algo qué perder, Ernesto aceptó la propuesta. No tenían permiso de viajar con un cadáver en el camión, y era una posibilidad de que los acusaran de varias faltas o delitos por la audacia de su compadre.

“Llegaron aquí, con el acta de defunción que ya venía en inglés y le dijeron en el panteón que ocupaban que el documento fuera traducido”, recuerda Rosi. “Ernesto mandó el acta con un Notario Público, y le dijo: le voy a dar un cheque, y a ver cómo le hago para pagarlo... gracias a Dios, ese cheque se perdió, nunca lo cobraron. Nunca supimos qué pasó”.

“Ella ya venía preparada, aquí la velaron en la casa, una familiar nos dijo que ella tenía un terreno ahí en el panteón civil, dijo pos ahí la vamos a sepultar, fueron para que abrieran, porque había gavetas, y aunque todavía no estaban los papeles y la enterraron”.

Los restos de Justina, en un ataúd especial que compró Ernesto en Los Ángeles, fueron sepultados en el panteón civil de Culiacán.

“Era de un metal... pero se veía muy bonito, ya sabe cómo hacen las cosas allá en Estados Unidos, y por dentro traía muy bonito todo blanco, decían que ese ataúd iba a durar como 30 años...”.