El uso caprichoso de las playas

En el ámbito nacional existen miles de construcciones irregulares sobre una de las zonas de dominio público de mayor valor en México: las playas y su área colindante: la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). A pesar del marco legal vigente que las regula, existen numerosos problemas concernientes a su control, eficiencia administrativa y conocimiento, lo que ha propiciado que el desarrollo costero en nuestro país presente, por lo general, deficiencias notables en términos de planeación, regulación y conservación de dichas zonas.

El estado de Sinaloa no es ajeno a esta problemática. En sectores importantes de la costa de Mazatlán, sobre todo en la llamada Zona Dorada, Sábalo-Cerritos-Punta Gruesa, se puede visualizar fácilmente como las edificaciones han invadido parte de la playa y la ZOFEMAT.

La construcción de edificios y estructuras en zonas muy próximas al mar ha alterado la dinámica natural de las playas lo que ha provocado su erosión y mayor angostamiento.

Para tratar de solucionarlo, los dueños de las propiedades afectadas han construido estructuras de protección sobre las playas (muros, apilamiento de rocas, espigones) que afean el paisaje, provocan erosión en zonas aledañas y disminuyen notablemente su calidad.

La problemática de manejo se complica debido a que las playas de la región están ubicadas en zonas de oleaje de alta energía y sujeta al azote de huracanes, lo que origina movimientos y cambios notables de los niveles de arenas.

Las playas y la ZOFEMAT son bienes de dominio público que forman parte del patrimonio nacional. Desde el punto de vista legal en México, la Ley General de Bienes Nacionales (artículo 29, fracción IV) establece que la playa comprende las partes de tierra que por efecto de la marea cubre y descubre el agua desde los límites de mayor reflujo (marea más baja) hasta los límites de mayor flujo anual (marea más alta).

Es decir, la superficie de tierra que cubre y descubre el mar por efecto de la marea a través del año. La zona continua a la playa hacia tierra es la ZOFEMAT, la cual de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales (artículo 119, fracción I), está constituida por la faja de 20 metros de ancho, la cual se deslinda y delimita a partir de la cota de pleamar máxima (marea más alta).Oceanográficamente las playas son zonas muy dinámicas, susceptibles de ser alteradas y modificadas continuamente por el oleaje.

Legalmente las playas son áreas de no construcción. Una cosa es la definición de playa y otra es la de Zona Federal Marítimo Terrestre, donde pueden existir concesiones temporales, previo estudio riguroso del impacto ambiental que pueda originar la concesión.

Las playas son áreas de no construcción, de libre acceso, tránsito peatonal y no están sujetas a concesión, por lo que los hoteleros no deben delimitarlas ni con cordones.

Ambas zonas son bienes nacionales, por lo que con más razón se deben preservar estas áreas como bien común que son. La privatización indiscriminada de estos espacios costeros y áreas aledañas ha propiciado además del deterioro ambiental, la limitación del acceso a las playas. Su aprovechamiento como recurso turístico no debe estar en contradicción con el derecho que tiene el ciudadano común de utilizarlas

La reglamentación actual que regula a las playas y la ZOFEMAT es anacrónica, subjetiva, rígida, deficiente y limitada, lo que ha generado desorden en su uso y sigue propiciando que algunos inversionistas se adueñen de estas zonas que son bienes de la nación y las usen caprichosamente, aprovechando los vacíos legales y las prácticas de corrupción.

Además esta reglamentación es totalmente incapaz de enfrentar los efectos desconocidos del pronosticado cambio climático global, para lo cual se requiere la formulación de un nuevo paradigma de manejo costero que contemple cambios audaces en la reglamentación vigente que regula a las playas y zonas colindantes, modificaciones que deben estar basadas en un enfoque sistémico del ambiente costero.