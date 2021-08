El vendedor de sonrisas

Y aunque en política nunca hay nada definitivo, todo puede cambiar con la velocidad de un rayo, pero en este momento todo indica que las cosas marchan bien para Quirino Ordaz, y existen posibilidades de que sea tomado en cuenta para integrarse en el gabinete.

A Quirino Ordaz, nuestro Gobernador, se le dan las relaciones públicas.

Sabe del valor del apretón de manos, la sonrisa amiga, la palmada suave, el comentario oportuno y el abrazo y hasta la carcajada, cuando es necesario.

Rosy, su esposa, es su clic perfecto, guapa, jovial, sonriente, amable y con una gran capacidad de hacer sinergia lo mismo con la gente de la alta sociedad, como, con la gente sencilla, desvalida y vulnerable, de esa que asiste por montones, a los centros del DIF estatal, buscando algún apoyo para aliviar sus males.

A lo largo de estos años he visto a un Quirino entusiasta hasta en los peores momentos y eso lo trasmite, da gusto tener un Gobernador proactivo que a las 4 de la madrugada ya está hablando a sus funcionarios y operadores, para tener el pulso del estado, y preguntar por tal, o cual, asunto pendiente.

Nada se le olvida y hasta lo que se le olvida, lo recuerda al tiempo.

Y así, se va a recorrer el estado o viaja y vuelve el mismo día de la Ciudad de México, y sobre la marcha arma agenda para lo siguiente.

No recuerdo a otro gobernador con ese dinamismo, con esa energía y entrega por lo público, hay en él una pasión de una juventud que no se les agota a sus casi 59 años.

Seguramente tiene sus defectos, pero los tiene a buen recaudo y reserva, nunca una descortesía conocida en público a sus funcionarios, menos a los gobernantes de la oposición o la prensa que en general lo trata bien con o sin publicidad.

Ahí están las fotos sonrientes con políticos caraduras y el abrazo fraterno, con otros u otras figuras públicas o no.

Quizá, eso explica que ese don rápidamente haya hecho clic con el Presidente López Obrador, quien tiene un gran olfato para identificar al zalamero, y el hipócrita y a quien es carne de traición.

Quirino rápidamente se lo echó a la bolsa, cuando el tabasqueño percibió esa sencillez y capacidad de trabajo al punto de que cuando algunos obradoristas sinaloenses percibían, deseaban, apostaban, que ahora vendría la hora de la venganza -cierta, izquierda, siempre está pensando en clave de venganza no de construcción social- de, ellos, a través de su jefe político, lo primero que hizo AMLO fue hacer público su respeto y reconocimiento por el sinaloense.

Y lo reiteró, una y otra vez, a lo largo de años en la plaza pública, incluso, ahora al lado del propio Rubén Rocha quien sabe leer muy bien los mensajes.

Entonces, esta deferencia presidencial, que no he visto ni siquiera con los gobernadores de Morena, y tampoco con los gobernadores de otros partidos que se sienten en desgracia. Ahí está el caso triste, el del michoacano Silvano Albores, a quien ni siquiera lo quiso recibir en Palacio Nacional luego de las elecciones del 6 de junio, y este, luego de hacerse una foto patética se fue con sus “evidencias” de la intervención del narco a la sede de la CIDH y la ONU, donde protocolariamente lo recibieron y regresó a México sin pena, ni gloria, y ahora lo espera el ostracismo político.

Hoy, algunos se preguntan si esa buena relación de Quirino con el Presidente López Obrador será el picaporte para acceder al gobierno federal, a una secretaría o una subsecretaría de Estado, y aquí hay que hacer primero la lectura de los alcances de esa relación personal y si ésta trasciende o no al gobierno que muy pronto llegará a su fin, yo percibo que hay una ventana abierta, amistosa, y en la política mexicana, recordemos, la expresión “la política se hace con los amigos”, con los de las confianzas, para bien o para mal y eso no ha cambiado con AMLO, por el contrario, está firme, basta ver los nombres de los secretarios de Estado; pero además, Quirino no olvidemos es un tecnócrata, que sabe de finanzas, y en un medio, donde abundan los políticos puros, el técnico con dotes de político cae de perlas.

Pero mejor todavía, el Presidente López Obrador tiene en marcha una política silenciosa de trasvase de priistas y panistas hacia el morenismo, la más reciente es la invitación que hizo Mario Delgado al Gobernador Javier Corral para que se incorpore a Morena y el anuncio de este, de que se va del PAN, luego de 30 años de militancia intensa.

Y aunque aquel no ha dicho que sí, la oferta está hecha y ha de tener un valor cuando siempre al finalizar un sexenio existe el temor, fundado, de que ya sin poder, caiga sobre ellos la espada de Damocles con o sin argumentos jurídicos sólidos.

Así, varios querrán llevar mejor la fiesta en paz y qué mejor, con el aval del Presidente, porque además, no es para todos, sino solo para los palomeados en Palacio Nacional.

Entonces, en estos días seguramente hay movimientos de cómo convertir los mensajes a favor en posturas más definidas en la administración pública federal.

Quirino Ordaz, políticamente es bastante light, flexible, lo mismo ha sido candidato del Verde, como del PRI, ¿Por qué no pensar verlo vestido con la casaca morenista?

Yo no lo descarto.

Sería la culminación de una relación de coqueteos donde el mismo Quirino ha dejado pegas históricas a favor del Presidente y los resultados de las pasadas elecciones no dejan dudas de para quién trabajó o dejó de trabajar.

Y eso en política, es una factura cara.

Continúa la buena relación, lo vimos en la última visita del Presidente a Sinaloa, los grandes proyectos para la sierra y los valles y esta semana el Gobernador anuncia el regreso de AMLO en septiembre.

Ningún roce.

Concordia entre él y AMLO y por extensión con Rubén Rocha.

Sintonía, adelanto, de que habrá una transición pacífica de gobierno pacífica.

Incluso, los analistas políticos serios le buscan los ángulos problemáticos y veo que no se lo encuentran.

Y aunque en política nunca hay nada definitivo, todo puede cambiar con la velocidad de un rayo, pero en este momento todo indica que las cosas marchan bien para Quirino Ordaz, y existen posibilidades de que sea tomado en cuenta para integrarse en el gabinete.

Sería el triunfo de un buen administrador de sus relaciones públicas y sus sonrisas.

Al tiempo.