contacto@baculiacan.org.mx

Cada que hay elecciones en el estado y, sobre todo, cada seis que hay relevo presidencial, las instituciones de asistencia privada o las organizaciones de la sociedad civil como también somos conocidas, solemos enfrentarnos a grandes retos por la política electoral.

Las instituciones de asistencia privada como Banco de Alimentos no estamos ajenos a la política, partiendo de la definición que la política se describe como aquella actividad por la cual se busca un bien común, siendo de esa manera, todos los días ejercemos y pregonamos la política.

Es la política electoral de la cual nos debemos mantener al margen, con suficiente distancia, sin ir a favor ni en contra de nadie, independiente de nuestra afinidad por algún partido o candidato, las razones por las cuales tenemos y debemos conducirnos de esa manera son muchas.

Hace algunos días iniciamos con la entrega de nuestros informes anuales de resultados a nuestros más de 350 aliados locales, empresas y organizaciones que confían en Banco de Alimentos, donando recurso, tiempo, alimento etc. Las razones por las que donan a nuestra organización son muchas, pero estoy completamente seguro de que una de ellas es porque nos mantenemos siempre respetuosos y al margen de todas las elecciones y partidos políticos.

La organización jamás debería permitir hacer proselitismo por un candidato o partido, estén o no en el poder, recibamos o no apoyo de ellos. Ya ni hablar de los dirigentes de las organizaciones, sea presidente o director general, o cualquiera que sea el puesto dentro de la organización, no debiésemos de utilizar el espacio de una organización civil como trampolín político.

Respetamos a quienes busquen un cargo público después de haber dirigido o representado a una institución de asistencia privada, pero creemos que atenta contra la confianza que nos dan nuestros beneficiarios y aliados, y sobre todo quienes nos pusieron en esta posición tan privilegiada que es ayudar a quien más lo necesita.

Las empresas y organizaciones que confían en nosotros no esperan que en las siguientes elecciones estemos buscando el voto, que apoyemos a algún partido o candidato, independientemente del color, independiente de tu afinidad personal, primero es la institución y debemos cuidar siempre la imagen que representamos ante nuestros aliados y la sociedad en general.

Podremos tener preferencias, pero esas preferencias son personales, y al momento que representamos a una institución, dichas preferencias se vuelven indirectamente de la institución, porque públicamente las representamos.

Abstengámonos todo lo que podemos en manifestar nuestras preferencias en las futuras elecciones, ya ni hablar de abstenerse a acudir a mítines, llamar al voto o manifestar públicamente nuestro apoyo a algún candidato o partido, no si queremos mantener ese apartidismo y transparencia del cual se distinguen las instituciones de asistencia privada.