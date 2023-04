Alguna vez me llevó a las remotas ruinas del poblado de El Arco, pueblo minero que desapareció con la bonanza y donde pasaron su infancia mi madre y varios de mis tíos... cuando en los 60 dejó de trabajar en una dependencia de gobierno responsable de carreteras, se fue allá con mis primos y sacó el último oro que ahí quedaba para capitalizarse. Mi abuelo, otro gambusino con suerte, le había dicho antes de morir en qué punto hacer la búsqueda de una veta.

“Fanfarria para un hombre común” es una melodía que el compositor estadounidense Aaron Copland realizó en homenaje a los hombres sencillos, comunes, que forjaron esa patria.

La traducción más correcta podría ser hombre sencillo. Esa melodía podemos verla en ocasiones en producciones audiovisuales sobre deportes o en documentales sobre los astronautas. Neil Armstrong, primer hombre en la Luna, siempre decía que era él era el granjero de un pueblo llamado Wakaponeta.

La semana pasada se fue mi tío Agustín Ramos, uno de esos hombres sencillos y audaces, a recorrer las sierras, las montañas y minas celestes.

Hermano mayor de mi madre, casi centenario, fue un hombre formado en la cultura del trabajo y que desde joven se desempeñó con éxito en la minería, el comercio y, como muchos hombres de sus tiempo dominaba varios oficios artesanales, incluyendo la herrería, el manejo de vehículos y maquinaria pesada.

Fue uno de los últimos gambusinos que en Chupaderos, Sinaloa, trabajaban el método artesanal que hoy solo se ve en las películas del oeste y su casa, siempre abierta, domina aun el pequeño poblado a la sombra de un huinacaxtle que albergó con su sombra no pocas fiestas familiares.

¿Se acuerdan del cadete Giovanni, quien estuvo junto a Andrés Manuel en la toma de posesión y se volvió una celebridad por que enamoró a todo México? Pues bien, es su nieto, en ese tiempo era estudiante del heroico Colegio Militar.

Creo que jamás imaginó mi tío en sus años duros de sobrevivencia que uno de sus descendientes llegaría tan lejos.

Alguna vez me llevó a las remotas ruinas del poblado de El Arco, pueblo minero que desapareció con la bonanza y donde pasaron su infancia mi madre y varios de mis tíos... cuando en los 60 dejó de trabajar en una dependencia de gobierno responsable de carreteras, se fue allá con mis primos y sacó el último oro que ahí quedaba para capitalizarse. Mi abuelo, otro gambusino con suerte, le había dicho antes de morir en qué punto hacer la búsqueda de una veta.

Él tenía la tienda del pueblo y de niños éramos felices de que nunca nos cobraran las golosinas; cosa que mi padre desaprobaba y nos decía que nuestro deber de visitantes era insistir en pagar o, al menos, no abusar, como un primillo mío que se daba vuelo pidiendo...

Podría contar muchas anécdotas, pero recuerdo especialmente una vez, que en una fiesta en Mazatlán, me abordó un joven con su esposa para preguntarme si era mi tío un señor que respondía a todas sus características.

¿Qué pasó? Tiempo atrás, ese joven venía de Durango con su familia muy noche por la carretera vieja y un grupo de asaltantes los venían persiguiendo y acosando en las pronunciadas curvas cercanas a Chupaderos.

Me contó que cuando él vio luces, inmediatamente se salió de la carretera y se puso frente a la primer casa que vio. De repente apareció mi tío a sus casi 80 años y le dijo que pasara y se refugiara ahí en el porche, que él sabía de ese grupo que estaba trabajando en esa zona y que no se preocupara.

Le recomendó quedarse una hora en espera de que los tipos se devolvieran a su sitio y vieran que estaban bajo su protección. Ya pasado el tiempo los despidió y les dijo que no se preocupara y bajara tranquilo a Mazatlán.

“No sé cómo agradecerle a tu tío ese gran favor” me dijo él, mientras su esposa asentía, aún con cierta seriedad al recordar el episodio. “No te preocupes, la próxima vez que vayas a ese rumbo déjale un kilo de camarones y una buena dotación de callos de hacha, ahí siempre saben armar la fiesta”.

Yo estoy seguro de que mi tío Agustín esa noche salió armado, pero no se los dijo para no preocupar a la pobre pareja y los niños.

Su funeral fue en Chupaderos, Sinaloa... No hay pueblo que no tenga mejor nombre para demostrar ser un sitio de gambusinos. No era político, solo fue síndico hace años casi por aclamación popular y a su funeral fueron más de mil personas y colapsó la carretera a Durango.

Eso es la mejor fanfarria para un hombre sencillo, que supo que lo mejor de la vida es vivirla como debe de ser.