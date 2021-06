Elegir después de las elecciones

En estos momentos, con toda seguridad, habrá quienes hayan decidido ir o no a votar, habrá quienes no puedan o desistan durante la jornada electoral, lo cierto es que aunque no lo parezca, todo lo que sucede en nuestra sociedad termina por implicarnos queramos o no, forma parte del ser y el estar, y como todo en la vida, tiene sus consecuencias, las que pueden actuar a favor o en contra de nuestras expectativas, sean estas grandes o pequeñas, importantes o no tanto.

En estos días previos a la elección del 6 de junio en los que millones de mexicanos tendremos la oportunidad de reflexionar a plenitud y consciencia nuestra decisión para elegir los próximos representantes en gubernaturas, ayuntamientos y Poder Legislativo, bien valdría la pena revisar los tres momentos en los que constantemente vivimos los seres humanos cuando pensamos y damos sentido a nuestra existencia en el pasado, el presente y el futuro. Aunque hay quienes afirman que la vida en realidad está en el aquí y el ahora, que lo demás no existe, que sólo habita en nuestros pensamientos, en la repetición de nuestros recuerdos y en la multiplicación de nuestras aspiraciones, que son sólo proyecciones del pasado y futuro que terminan perturbando la individualidad de nuestro presente. Sin embargo, desde nuestra singular individualidad, que no es individualismo, es impensable no considerar a los otros, los que han estado ayer, están ahora y estarán mañana, aquellos que de muchas maneras forman parte de todo lo que hemos sido, somos y seremos. Es por eso que en cada decisión de vida nos habitan los demás, quienes inevitablemente nos significan y otorgan significado. En estos momentos, con toda seguridad, habrá quienes hayan decidido ir o no a votar, habrá quienes no puedan o desistan durante la jornada electoral, lo cierto es que aunque no lo parezca, todo lo que sucede en nuestra sociedad termina por implicarnos queramos o no, forma parte del ser y el estar, y como todo en la vida, tiene sus consecuencias, las que pueden actuar a favor o en contra de nuestras expectativas, sean estas grandes o pequeñas, importantes o no tanto. Particularmente en esta ocasión, lo que resulte este 6 de junio tendrá especial significado para nuestra sociedad, pues reúne la experiencia y el aprendizaje de lo que aconteció a partir de aquel primero de julio de 2018, una elección que modificó el rumbo histórico y una gran cantidad de supuestos en la política y economía del país. Quien no se percate o acepte este hecho social como un suceso histórico, corre el riesgo de equivocar sus valoraciones políticas. El sociólogo y filósofo francés, Émile Durkheim definió el hecho social como las maneras de obrar, sentir y vivir lo social como individuos, hechos sociales que influyen en nuestra conducta y orientan decisiones en todo momento. Si estamos de acuerdo con Durkheim, podemos entonces parafrasear al dramaturgo y pensador africano, Publio Terencio, “nada de lo que suceda en sociedad, por ser de humanos, nos es ajeno”. Lo sucedido en 2018, de distintas maneras y características tomó forma durante los últimos dos años, un 2019 para darnos cuenta de lo que habría de venirse, de la magnitud de los cambios y a quiénes modificaría sus vidas, como resultado del agotamiento de un régimen político y económico que se consume a sí mismo. No obstante, hay una clase política incrustada en el servicio público y partidos políticos que persisten en la simulación y el engaño, que se resisten al devenir histórico de los procesos sociales, intentando a toda costa evitar las consecuencias de sus actos. Fue un año de aprendizaje para entender lo que sería posible y lo que no. Luego la pandemia durante el 2020, una experiencia de dimensiones inesperadas puso en relieve el valor de la vida frente a una sociedad que se había vuelto incapaz de evaluarse a sí misma, una mortal pandemia que nos posó frente al espejo y nos hizo ver con crueldad las calamidades producto de nuestra obsesión por lo material y el dinero, por la experiencia efímera del consumo como estilo de vida y nuestra evidente y terrible indulgencia para con la naturaleza. Hoy, a casi medio año de este 2021, el presente se vuelve propicio para evaluar consciencia individual y responsabilidad colectiva, que después de la elección del próximo domingo vendrán nuevos cambios, con o sin nuestra participación o consentimiento, y que de ello emana el futuro. Se dice que lo único permanente es el cambio, y es cierto, como también el conflicto que le precede, pues le es propio de sí cuando el cambio de muchas maneras sacude lo establecido con lo nuevo. No se avanza ni se retrocede, se cambia, y en ese cambiar vamos todos. Por ello la importancia de ir más allá de la elección, de ser más que promotores del cambio con el sufragio, elegir también ser protagonistas del cambio social después de la elección. Asumir la vocación de ir más allá, como lo plantea el politólogo español, Víctor Lapuente, desde una sociedad contemporánea que abandona el individualismo -fomentado durante años por las ideologías políticas- y abrazar la responsabilidad individual. De contribuir para resolver y orientar el problema de la polarización y división social que propician los intereses políticos y económicos, recuperando la idea de trascendencia. Elegir ser parte de lo que queremos cambiar, después de cada elección, será la señal que trascienda la importancia de ver perder o ganar candidatos y partidos. Resignificar la competencia electoral como la oportunidad de ser electo para servir a la sociedad y nada más, porque hemos construido una sociedad de instituciones públicas y privadas que asumen lo aprendido en el presente para ver el futuro. Hasta aquí mi reflexiones, los espero es este espacio el próximo martes.