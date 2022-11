En mi caso, como lo señalé, creo que la reforma electoral no es benéfica y he pensando en acudir a dicha marcha, esto no me convierte en clasista, hipocrática, cretino, corruptazo, de ninguna manera he realizado algún fraude electoral y le aseguro que nunca he tenido control de ningún organismo electoral, soy simplemente un ciudadano expresando mi molestar de manera pacífica.

La semana pasada lo dijimos fuerte y claro, la reforma electoral (por lo menos la que mandó el Presidente) sí busca destruir al INE y se ve como un grave retroceso en el tema de democracia participativa y “libertad electoral”; también le comenté que algunos puntos los consideraba positivos pero que en general quita poder a los ciudadanos y otorga más poder al partido en el poder.

No soy el único que piensa lo anterior, ya que en diversos puntos de nuestro País se ha convocado a una marcha donde se busca expresar que #ElINENoSeToca , es decir expresar la inconformidad con este cambio de reglas electorales que busca hacer el partido en el poder y del cual saldrá favorecido. Las marchas serán el día de mañana en más de 50 lugares a lo largo de nuestro País e incluso en la Ciudad de Los Ángeles, California. En el caso de nuestro Estado, serán en Culiacán a las 9:00 am saliendo de la Iglesia La Lomita hacia Catedral, mientras que Mazatlán será a las 10:00 am frente al Monumento al Pescador y en Los Mochis a las 10:0 am en Boulevard Jiquilpan y Río Fuerte, frente al Sam’s Club.

Esto se ha difundido a través de redes sociales, incluso por parte de partidos de la Oposición y nuestro Presidente le dedicó espacio en sus mañaneras, lo cual, no debería de ser raro ya que es un tema nacional y le fue preguntado; lo raro, lo inusual es que el Presidente los cinco días de esta semana habló sobre eso, haciendo comentarios como: “son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraude”, “son unos cretinos, corruptazos. Que se vayan a engañar más lejos”; también dijo: “como estos intelectuales orgánicos, que avalaron el fraude electoral, con publicaciones, con manifiestos en el 2006 ahora se disfrazan de demócratas; no, eso sí es una vergüenza, es un acto de cretinismo”, entre otras frases donde no manifiesta inconformidad en contra de un grupo de personas que piensan diferente, claramente mostraba su descontento y ofendió a quienes organizan la marcha y a quienes piensan asistir.

Lo anterior no debe ser tomado en cuenta como una simple descalificación, son ofensas para todos aquellos que piensan diferente, en mi caso, como lo señalé, creo que la reforma electoral no es benéfica y he pensando en acudir a dicha marcha, esto no me convierte en clasista, hipocrática, cretino, corruptazo, de ninguna manera he realizado algún fraude electoral y le aseguro que nunca he tenido control de ningún organismo electoral, soy simplemente un ciudadano expresando mi molestar de manera pacífica.

El Presidente, en su etapa de Oposición, fue partidario de marchas, en 1991 convocó a una marcha (adivine la razón) por un fraude electoral, lo mismo hizo en el 2006 (además del plantón en Reforma), 10 años después participó en una marcha en defensa de los maestros de nuestro País, por lo que, repito no es ajeno a las marchas.

Todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a manifestar nuestras ideas, sin ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa de acuerdo al Artículo 6º constitucional, por otro lado el Artículo 9° constitucional señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del País, por lo cual, repito, el que se convoque a una marcha en contra de una propuesta del partido en el poder, el que se manifiesten ideas en contra del partido en el poder, no es motivo de descalificación alguna, es una actividad considerada como derecho humano, sin embargo esto no solo molesta a nuestro Presidente, lo hace ofender a dichas personas, el Presidente en sus mañaneras no está hablando consigo mismo, ni lo hace en su calidad de persona, lo hace a millones de personas y en su calidad de Presidente de la República, por lo que, repito, esto no debe tomarse a la ligera.

Para terminar, recordemos una famosa frase de Voltaire “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

PD. ¿Usted asistirá a la marcha?