Elogio a la mediocridad

La democracia para arribar a los gobiernos y congresos en nuestro País progresa sin ninguna duda, pero la virtud para gobernar y legislar desafortunadamente retrocede al mismo tiempo.

Una nueva pandemia parece haber llegado hasta nosotros: la implacable ola de lo mediocre. Así empieza su artículo la periodista y escritora española Esther Peñas. ¿Quién no ha tenido alguna vez la sospecha de que los mediocres gobiernan el mundo? Se pregunta y al mismo tiempo, nos invita a guardar las ideas brillantes pues ya no interesan, como tampoco nos determina el talento, el virtuosismo, la destreza para cualquier disciplina ya que no asombran, ni fascinan. Estamos en la sombra de la mediocridad. Bienvenidos al imperio de lo mediocre.

No se trata de otra distopía más, nos dice Peñas, sino de una hipótesis que formuló en la década de los 60 el pedagogo canadiense Laurence J. Peter: «con el tiempo, todo puesto acaba siendo desempeñado por alguien incompetente para sus obligaciones». Esto se explica porque suelen llegar a los cargos públicos -y también privados- personas que habrán de desempeñar responsabilidades para las que no están preparadas.

El inconveniente del desempeño mediocre en los gobiernos es un fenómeno de carácter histórico, político y cultural en el mundo, casi, podríamos decir, inherente al ser humano, especialmente en el servidor público actual. Las razones podrían ser de diferente índole, por ejemplo, en países como el nuestro, que en el eterno proceso en vías del desarrollo y la modernidad, se puede afirmar con certeza que este problema llega, como una irónica secuela de nuestra democracia electoral.

En la nacientes democracias, este fenómeno de la mediocridad en el servicio público suele estar siempre presente en sus inicios, en nuestro País se observa con mayor claridad desde aquella “alternancia democrática” en la elección del 2000 al arribo de Vicente Fox y en los gobiernos y coaliciones locales del PAN y el PRD, hasta los recientes gobiernos de Morena y sus aliados.

Pero primero hagamos una aclaración en cuanto al significado de “mediocridad”, término que por lo general suele ser ofensivo de entrada. Para la Real Academia Española, mediocre es un adjetivo que califica a una persona de poco mérito, tirando a malo; que no tiene un talento especial o no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza.

Podríamos decir que el adjetivo de mediocre se acomoda a cualquier persona, siempre cuando trate desempeñar una actividad para la que no está preparada con suficiencia. Es aquí que el calificativo de gobierno mediocre se ajusta a los que se componen por una mayoría de empleados que no están capacitados para realizar el servicio óptimo requerido.

Si bien siempre han existido empleados con un desempeño mediocre y que seguirán figurando mientras nuestro régimen político promueva el tráfico de influencias y el nepotismo para otorgar cargos públicos, lo cierto es que en las últimas décadas esta situación creció al grado de ir “normalizando” el emplear servidores públicos bajo criterios distintos al perfil que se requiere para eficientar el trabajo de las instituciones. Una práctica muy conocida que logra convertirse en una especie de “norma no escrita” y que al paso del tiempo terminó por desvirtuar la vocación del servidor público.

De las razones que explican este fenómeno en México, es que la democracia y la política se han desarrollado bajo el predominio de la lucha por el poder, por el arribo a los gobiernos y espacios legislativos procurando en primera instancia la conservación del uso y control de las instituciones y el presupuesto público. Es por ello que se ha “normalizado” que en los cargos públicos se coloquen a “operadores políticos” y no a profesionales del ramo que correspondan al quehacer de las instituciones.

Si ponemos atención en la elección de 2018, se observa que la aparición mayoritaria de gobernantes y legisladores con poca o casi nula experiencia en el servicio público y el Poder Legislativo se debió a que su llegada fue casi de manera fortuita e inesperada, por lo que la mayoría de los candidatos cumplían en realidad un requisito de participación partidaria, como sucedía en otras ocasiones, y no el de una propuesta política para ganar.

En cambio para la elección de 2021, prácticamente la totalidad de las candidaturas de los partidos, incluyendo los que prometieron el cambio político, actuaron igual que los partidos del “antiguo régimen”. Por ello era de esperarse que al conformar sus gobiernos y congresos, en sus motivos para nombrar funcionarios públicos y conformar alianzas legislativas, predominaran, no los criterios de un proyecto de sociedad, sino los de un proyecto político con miras a la próxima elección.

Es por eso que, por razones casi inevitables como estas, el desempeño de las instituciones raye en la ineficacia y mediocridad. Raíz del problema que explica por qué en nuestras ciudades y comunidades se siguen padeciendo una larga lista de añejos y nuevos problemas tanto sociales como institucionales.

Mientras nos elogiamos de una democracia que en el fondo es mediocre, nos hemos acostumbrado a ser incapaces como sociedad de forjar el cambio verdadero.

Hasta aquí mis reflexiones, los espero en este espacio el próximo martes.