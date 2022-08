No siempre se distingue la ociosidad de la pereza. La ociosidad es necesaria para descansar, imaginar y ser creativos (ya hemos dicho que la palabra escuela deriva del término griego σχολή, que significa ocio, tiempo libre, porque los esclavos debían dedicarse a los trabajos duros)

La pereza es uno de los siete pecados capitales y, según una antigua sentencia, la madre de todos los vicios. Quien no está ocupado buscará la manera de entretenerse en travesuras y vagancias, además de que no cumplirá con sus metas y deberes, e incurrirá en la procrastinación.

No siempre se distingue la ociosidad de la pereza. La ociosidad es necesaria para descansar, imaginar y ser creativos (ya hemos dicho que la palabra escuela deriva del término griego σχολή, que significa ocio, tiempo libre, porque los esclavos debían dedicarse a los trabajos duros).

El canónigo y filósofo, Jacques Leclerq, pronunció el 17 de noviembre de 1936 un discurso de ingreso a la Libre Academia de Bélgica, que tituló Elogio de la pereza. En la presentación de la edición impresa, escribió:

“Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan, sino su velocidad. Lo malo de nuestra civilización no es la técnica, ni siquiera la masificación, sino su prisa, su trepidación, o, con otras palabras, la pérdida del sentido de contemplación, de aquella actividad del espíritu que, al decir de la Teología, constituye el fin mismo del ser espiritual. Para introducir el sentido de contemplación hay que empezar inoculando «serenidad» a nuestras vidas”.

Aunque son palabras de hace noventa años, parecen actuales: “Porque nuestro siglo se ufana de ser el de la vida intensa y esa vida intensa no es sino una vida agitada, porque el signo de nuestro siglo es la carrera, y los más bellos descubrimientos de que se enorgullece no son descubrimientos de sabiduría, sino de velocidad. Y nuestra vida no es propiamente humana más que si en ella hay lentitud... ¿Cómo queréis que funcione el mundo con todos esos hipertensos frenéticos?”

