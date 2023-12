“En efecto, lo que se requiere son maestros enamorados de la reflexión, de la radiografía del acontecer y del arte de sublimar la vida. De otra forma, la filosofía seguirá siendo un lujo y un discurso inútil!”.

¿Por qué no se les antoja a muchas personas estudiar filosofía? Es una pregunta que me he planteado repetidamente desde hace tiempo. ¿Por qué no se les hará atractivo conocer el pensamiento milenario? ¿Por qué no se entusiasmarán por actualizar y poner en práctica el pensamiento crítico?

Tal vez, porque se topan con una reflexión filosófica anquilosada, con un pensamiento anacrónico y amorfo, con una manera de enseñar a la que no le perciben sentido, con unas opiniones y sentencias a las que no encuentran ninguna utilidad, con una filosofía que no tiene nada qué decir a su acontecer y a su vida. En pocas palabras, estas personas se han encontrado con maestros que, más que resucitadores del pensamiento, son embalsamadores de sabiduría.

En efecto, lo que se requiere son maestros enamorados de la reflexión, de la radiografía del acontecer y del arte de sublimar la vida. De otra forma, la filosofía seguirá siendo un lujo y un discurso inútil, como lamentó Pierre Hadot en su libro “Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua”.

Escribió Hadot: “En primer lugar, si todo tuviera aiguna utilidad en el mundo éste resultaría asfixiante. La poesía, la música o la pintura también son inútiles. No sirven para incrementar la productividad. Pero sin embargo juegan un papel indispensable en la vida. Sirven para liberarnos de la urgencia utilitarista”.

Añadió: “Si mucha gente considera la filosofía como un lujo es sobre todo porque la considera extremadamente alejada de las cosas importantes de su vida: sus preocupaciones, sufrimientos, angustias, la perspectiva de esa muerte que les espera y que espera a todos a quienes aman. Frente a esta realidad abrumadora de la vida, el discurso filosófico sólo puede parecerles un vano parloteo y un lujo irrisorio”.

¿Embalsamo, o resucito, la reflexión y sabiduría filosófica?