¿Empantanado en una ‘mala racha’?

El año pasado hice una visita de negocios a la ciudad de Tijuana, para una sesión con mis amigos de periódico Frontera. Me hospedé en el Hotel Camino Real y, como soy tempranero, bajé al restaurante a primera hora para leer, escribir y tomarme mi cafecito en compañía de mi debilidad, una concha de vainilla a la plancha.

En esas estaba, cuando volteé a la mesa de al lado, donde estaba alguien aún más madrugador que yo y que me pareció conocido. Después de una pequeña investigación, comprobé que se trataba de Jeffrey Gitomer, uno de los expertos en ventas más reconocidos en Estados Unidos y autor del primer libro en ventas que leí hace 20 años: “El pequeño libro rojo de las ventas”. Le dediqué uno de mis libros de “Crece o Muere” y fui a saludarlo. Él me dedicó uno de sus libros de “Sales manifesto” y posamos para lo que sería mi segunda foto subida a Instagram.

De ese primer libro de Jeffrey que leí, se me quedó grabada una sección que habla sobre qué debe hacer un vendedor si atraviesa una mala racha sin concretar ventas y no sabe qué hacer.

De este tema, e inspirado en algunos elementos de ese libro, te daré una lista muy objetiva de 4 puntos sobre qué hacer cuando atraviesas ese periodo en donde las ventas no llegan y empiezas a sentirte frustrado. Esta lista la elaboré de tal forma que te pueda servir en otros aspectos de tu vida, donde el sentimiento sea similar.

Lo primero que dice Jeffrey, y me parece un excelente punto de partida, es: No entres en pánico, no te presiones demasiado, no te deprimas, no te enojes y, sobre todo, no abandones.

Una vez superado la anterior, utiliza estos 4 puntos para examinar tu situación. El primero es tomado literalmente del libro de Jeffrey; me gusta y lo utilizo desde entonces.