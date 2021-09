En el año 2023 podría registrarse un colapso financiero mundial, estima el Banco Central de Rusia

Desde Rusia llegan malas noticias para el mundo ya que de acuerdo al último informe del Banco Central de ese país se estima que el año 2023 podría representar un desastre financiero para todas las naciones, debido tanto al aumento de la deuda global de los países como al creciente número de empresas con débil solvencia financiera, problemas que se han desatado a raíz de la pandemia por Coronavirus. Pese a que en su reporte el escenario para este periodo evita una recesión a medida que los países avanzan en sus esquemas de vacunación y las economías desarrolladas avanzan hacia la normalización de la política monetaria, también contempla tres capítulos que nos pintan un panorama obscuro. En el titulado ‘intensificación de la pandemia’, el Banco Central ruso detalla que la actual situación con coronavirus se agrava significativamente provocando un colapso económico a nivel mundial. Mientras que en el escenario nombrado ‘inflación global’, la pandemia se ralentiza, pero los problemas acumulados deterioran considerablemente la situación económica provocando un aumento de la inflación. Y el último titulado llamado ‘crisis financiera’, no es más alentador, pues ilustra los riesgos asociados con un aumento significativo de la carga de la deuda en la economía mundial debido a la pandemia. Este capítulo nos muestra una dinámica inestable en los mercados financieros que genera una falta de confianza en los inversionistas. Si bien esta información nos genera alarma, es mejor tomar las cosas con calma y dado que aún hay tiempo, las naciones deberán realizar acciones conjuntas que permitan que estos pronósticos no se cumplan.

AMAGA “ALITO” CON EXPULSIÓN DEL PRI A QUIRINO ORDAZ SI ACEPTA SER EMBAJADOR

Quien de inmediato mostró su molestia por la invitación de Andrés Manuel López Obrador al gobernador saliente de Sinaloa Quirino Ordaz, de formar parte de su gobierno cuando termine su mandato, fue al líder del Tricolor Alejandro Moreno “Alito” pues de inmediato amagó que puede ser expulsado del PRI. Y es que el líder partidista dio a conocer que, si Ordaz acepta la propuesta, tiene que cumplir con un proceso al interior del Revolucionario Institucional para pedir licencia y así unirse a una administración de otro partido político. Lo que sí dejó en claro es que el partido desconocía que el presidente López Obrador extendería una invitación a Ordaz para así acallar las voces que aseguran que ya se están tejiendo alianzas que huelen a PRIMOR en el Congreso con miras a que les completen los votos que les faltan para concretar las reformas que enviará el Presidente al congreso. El priista remarcó: “No es una decisión del partido, es una decisión personal”. No pasó ni una hora de esta advertencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Quirino y calificó de “inmoral e indigno” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) amenace al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz con retirarle sus derechos políticos si acepta la invitación del mandatario para ser embajador en España. “Están muy enojados los dirigentes de los partidos políticos opositores, les molestó que invitara a Quirino Ordaz a ser embajador de México en España, pero si no va a ir a representar a un partido, va representando a México. Los embajadores representan a la nación, a un país, a todos, es algo muy honroso, el representar a México en otro país”, dijo.

SEPTIEMBRE CARGADO DE NUEVOS GOBERNADORES

No hay plazo que no se cumpla y para muchos gobernadores que se estrenarán en los próximos días este ya llegó y en lo que queda de este mes patrio la mayoría asumirá el cargo tras haber ganado los comicios del 6 de junio. Recordemos que la primera fue Lorena Cuéllar Cisneros que a partir del 31 de agosto encabeza el gobierno de Tlaxcala. Le siguió: la panista Maru Campos de Chihuahua quien lo hizo el 8 de septiembre, después, Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur el 10 de septiembre, en Zacatecas el 12 de septiembre hizo lo propio David Monreal, mientras que Alfonso Durazo de Sonora fue el 13 de septiembre, Layda Sansores de Campeche asumirá este 15 de septiembre, Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit lo hará el 19 de septiembre, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí el 26 de septiembre. Mientras que ya en octubre rendirán protesta Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán el 1 de octubre, en Querétaro el 1 de octubre; Mauricio Kuri, en Nuevo León el 3 de octubre, Samuel García; Evelyn Salgado de Guerrero el 15 de octubre. Los últimos serán María del Pilar Ávila de Baja California; Índira Vizcaíno de Colima y Rubén Rocha de Sinaloa que asumirán sus respectivos cargos el 1 de noviembre. De las tomas de posesión de los nuevos mandatarios, hasta ahora, la que, sin duda, llamó más la atención fue la de David Monreal pues en ahí se encontraron dos de los principales aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador, me refiero a Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios han mostrado civilidad política y altura de miras pues a pesar de perseguir el mismo sueño saben que todavía es largo el camino y por eso los vemos enfocados cada uno en sus tareas.

REPORTA SS APLICACIÓN DE 668 MIL 700 NUEVAS DOSIS DE VACUNAS COVID; VAN 92.7 MILLONES

Poco a poco la vacunación avanza en nuestro país y para muestra es importante destacar las recientes cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud que reportó que ayer martes, se aplicaron 668 mil 700 nuevas vacunas, dejando el total de personas mayores de 18 años con al menos una dosis en 92 millones 749 mil 295 hasta el momento. Se estima que 39 millones 850 mil 745 mexicanos cuentan con el esquema completo de vacunación, siendo el equivalente al 65 por ciento de las personas vacunadas. Buenas noticias, sin duda, pues se sabe que sólo con la inmunización las muertes por la pandemia podrán detenerse. Enhorabuena.

JAVIER MAY DESTACA LOGROS DE LA 4T EN POLÍTICA SOCIAL

Días muy activos se vivieron en el Senado de la República en el marco de la Glosa del III Informe de Gobierno, el lunes arrancó con el secretario de Hacienda y ayer hizo lo propio el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Ahí el funcionario presumió que los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del Gobierno, sino un derecho constitucional del pueblo mexicano, además de que se ha desterrado la corrupción y el clientelismo en el manejo de esos recursos. En su discurso lanzó fuertes críticas a los gobiernos neoliberales y destacó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se dio paso a una transformación profunda. “En la Cuarta Transformación decidimos poner fin a esta etapa oscura y ahora el artículo 19 de la Constitución establece que la corrupción y el uso electoral de los programas sociales son delitos graves. Esto significa que quien comete un delito irá a la cárcel, es decir no podrá llevar su proceso en libertad. Esta es la otra transformación profunda, porque se destierra la corrupción, la simulación, la manipulación, así como el uso clientelar y electoral de los programas”. Sin embargo, los partidos de oposición no perdieron oportunidad para criticar este rubro tras asegurar que la pobreza ha crecido y existe opacidad en los programas sociales, pero como en los viejos tiempos donde ellos eran mayoría, sus voces no hicieron eco y sin pena ni gloria, Morena y sus aliados arroparon al funcionario y al gobierno que representan.

RICARDO MONREAL Y SUS HOMÓLOGOS LOGRAN ACUERDO PARA QUE SENADORES DONEN PARTE DE SU DIETA A LOS AFECTADOS POR EL HURACAN GRACE

Las buenas noticias y los mejores acuerdos siguen fluyendo en el Senado y en esta ocasión los unió una causa noble. Y es que la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal junto con los coordinadores parlamentarios del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; del PVEM, Manuel Velasco Coello; del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; del PRD, Miguel Ángel Mancera y de Encuentro Social, Sasil de León Villard firmaron un acuerdo para que las y los integrantes de la Cámara de Senadores realizarán un donativo voluntario para apoyar a las y los damnificados del huracán “Grace” en Veracruz y Puebla, así como a los afectados por el terremoto que ocurrió en Haití. El acuerdo detalla que para recibir los apoyos se abrió una cuenta bancaria administrada por la Secretaría de Servicios Administrativos, para concentrar las aportaciones de las y los senadores antes del 30 de septiembre de este año. Y será la Cruz Roja Internacional la encargada de realizar la entrega de los recursos recaudados a las personas damnificadas. Enhorabuena.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx