En esta elección hay de todo

Artistas, ex futbolistas, ex reinas de belleza, miembros de organizaciones religiosas, activistas LGTB, integrantes de pro-vida, ex guerrilleros, agricultores, líderes sindicales, charros, gigolós, ciudadanos comunes, líderes empresariales, hijas de candidatos impugnados, cantantes, y hasta nudistas son algunos de los perfiles que los partidos políticos impulsan en esta elección compitiendo en los más de 20,000 cargos públicos que estarán en juego el próximo 6 de junio.

Si de algo podemos estar seguros es que entre las múltiples opciones políticas en competencia existe la pluralidad de ideas y pensamientos. Los partidos políticos no se han limitado y han abierto los espacios de participación para una variedad infinita de personajes que cubren perfiles tan variados como el de académicos investigadores que teorizan en campaña sobre la viabilidad de una nueva Constitución hasta activistas que se muestran desnudas ofreciendo “chichis para todas”.

Lo destacable. Uno de los grandes cambios en la participación política que tiene el proceso 2021, son las múltiples candidaturas de mujeres. Según el INE, esta es la elección con mayor participación de ellas en la historia de México. Además, por las nuevas disposiciones legales, será obligatorio que los cuerpos legislativos federales y locales, así como los cabildos, garanticen el 50 por ciento en la composición en sus plenos.

Lo bueno. El INE registra un avance en el nivel de estudio de los candidatos y las candidatas postuladas para las diputaciones federales con una escolaridad predominante de licenciatura en un 55.5 por ciento, maestría en un 11.48 por ciento de las candidaturas, doctorado en un 2.45 por ciento. Solo el 3.22 por ciento de las candidatas y candidatos registrados en los 300 distritos electorales de México tiene escolaridad básica.

Lo malo. Solo el 2.3 por ciento de las candidaturas a diputado federal se reportan como candidato (a) con alguna discapacidad. El partido político que más postuló competidores en esta condición es Movimiento Ciudadano con 21.2 por ciento. Para candidaturas de la “diversidad sexual” el INE reporta solo el 1.7 por ciento de las candidaturas identificadas como parte de la comunidad LGTTTIQ+ en este segmento de candidaturas es Movimiento Ciudadano con 30 de sus candidaturas y el Redes Sociales Progresistas con 16.3 por ciento, los partidos más incluyentes. Morena y el Partido Encuentro Solidario son los más conservadores registrando menos del 2 por ciento de sus candidatos. Del PES de ultraderecha lo entiendo, pero, y los progres de ¿Morena?

No hay muchos datos sobre la composición de las candidaturas en comicios locales. Pero en la Gubernatura de Baja California, compite por el PAN Lupita Jones, una polémica reina de belleza que se ha encargado de los certámenes en México por varios años, sus posibilidades de triunfo son mínimas con el 14 por ciento de las preferencias. Otros personajes que participan en la contienda son Adolfo “Bofo” Bautista ex futbolista, Javier “El Abuelo” Cruz ex mundialista, Ernesto D´Alessio, Vicente Fernández Jr y José Joel, hijo de José José, una leyenda musical.

En la lista de famosos en candidatura está el conductor de espectáculos Alfredo Adame, quien se ha viralizado por “mentarle la madre” a un elector, este personaje tiene muy pocas preferencias electorales registradas en el distrito 14 de Tlalpan. En Nuevo León el PRI registró a Patricio Zambrano “ex Big Brother”, un avejentado gigoló que busca una diputación federal en Monterrey. Paquita la del Barrio y Gabriela Goldsmith fueron postuladas por Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente.

En Sinaloa los partidos quedaron a deber en cuanto a la participación política de los jóvenes. Pero destacan las candidaturas de mujeres y hombres de menos de 30 años como Mariana Peñuelas, candidata al distrito 5 federal por MC; Luis Ángel González del PES, Carlos Leal del PT, Samantha Trujillo de MC, Irving Garzón de MC todos ellos candidatos a diputados locales. Sobresaliente la participación de la candidata más joven a la alcaldía de Angostura Valeria Urías, que con apenas 25 años de edad busca con altas posibilidades el triunfo por el PAN. Mientras que en Salvador Alvarado compite Ana Cristina Irizar, de 29 años, por el PVEM; y en Sinaloa de Leyva Wilfrido Sandoval, de 23, por el mismo partido. Luego le seguimos...