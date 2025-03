Hay que decírselo con toda claridad a quienes preguntan sobre el fin de la narcoguerra: solamente la anulación mediante la Ley de los individuos o grupos generadores de violencia hará posible que Sinaloa vuelva a tener márgenes aceptables de paz.

A Imala se le agregó el fin de semana al mismo experimento de seguridad pública sujeta al esquema de prueba y error, que fue implementado en Mazatlán durante el Carnaval, en Altata para promover el flujo de turistas y en Culiacán en el corredor comercial que abarca desde el Desarrollo Urbano Tres Ríos al bulevar Pedro Infante. Parece ser la última apuesta de los operativos que ofrecen paz esporádica y efímera, en tanto el crimen organizado no da tregua en la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Así como ha sucedido más en beneficio de las actividades económicas que para los ciudadanos, la tranquilidad supervisada por el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva es el aliciente en medio de la crisis de violencia que nadie sabe a ciencia cierta cuándo acabará. Esto resulta bueno cuando la gente halla una tregua fugaz que permite el retorno a los espacios públicos y quehaceres de esparcimiento, pero a la vez es malo debido a que el sosiego no ocurre con la natural inercia de las sociedades pacíficas.

También es verdad que sábado y domingo a los imaleños les volvió la sangre al cuerpo pues experimentaron esa quietud que hace tiempo no sentían, esa paz que restablece la esperanza, revive los únicos medios de sustento al alcance, cambia el panorama de sicarios apoderados de la comunidad al darle paso a convoyes militares que obligan a la delincuencia a replegarse, y el cuchicheo de lugareños bajo secuestro vira al pregón libre de platillos regionales, raspados, coricos y quesos que llevan impregnada la historia del pueblo señorial.

Sin embargo, las Bases de Operaciones Interinstitucionales que tienen a su cargo proteger a la ciudadanía de los choques brutales que ocurren entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y los de Ismael Zambada García, cuando menos se piensa y a la hora menos esperada, deben tener el informe que les dice que en cuanto concluyen esas acciones de paz supervisada, o apenas se retira un retén o patrullaje en colonias y medio rural, los convoyes del narcotráfico reaparecen diseminando muerte, terror y todo un catálogo de crueldades ahora hasta tomando a niños y ancianos como víctimas.

Mazatlán, Altata y Culiacán lo saben, lo presienten. Da resultados la seguridad pública solamente con el despliegue de centenas de soldados y policías limpiando las rutas de gatilleros y arsenales, lo cual no puede ser de manera permanente al no disponerse de fuerza federal y estatal suficiente. Hay que decírselo con toda claridad a quienes preguntan sobre el fin de la narcoguerra: solamente la anulación mediante la Ley de los individuos o grupos generadores de violencia hará posible que Sinaloa vuelva a tener márgenes aceptables de paz.

Cuantimás en la zona de Imala donde los moradores coexisten con la vida en vilo al ver desfilar todos los días a los ejércitos de uno y otro bando del CDS, tantos que en ocasiones ni siquiera las BOI del Gobierno se atreven a entrar a combatirlos. Entonces esas probaditas de legalidad y orden como las del sábado y domingo son bienvenidas en tanto autoridades e instituciones federales, estatales y municipales están en condiciones de proveer de garantías y derechos constitucionales a la masa humana que no la debe pero ni la teme. Y que sí la ha pagado con bastante horror e incertidumbre.

Resulta importante que la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador Rubén Rocha y los alcaldes Juan de Dios Gámez de Culiacán, Estrella Palacios de Mazatlán y Jorge Bojórquez de Navolato estén plenamente conscientes de que los operativos ocasionales que crean condiciones para que las familias salgan y la economía se reactive, no significan de ninguna manera la respuesta o la apuesta de los sinaloenses en cuestión de seguridad, legalidad y civilidad.

Sí son un paliativo para la economía y traen la señal de que cuando se quiere se puede sacar a los ciudadanos del cautiverio que impone el hampa. Igual que acaba de suceder en Imala, el plan también efectuado en Mazatlán y Navolato viene a ser como le es la balsa al náufrago cuando a éste se le acaba la fuerza para resistir. La paz a fuerza de la militarización, que en otras regiones de México llegó para quedarse, no es a lo que aspiramos en Sinaloa.

No Presidenta, no Gobernador, no Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La paz militarizada es tal vez la única opción disponible hoy, pero que no sea para Sinaloa el último y permanente reducto.