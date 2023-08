Resplandor de ilusión que no apaga siquiera el sermón de “El Químico” quien afirma sin parecerlo que tiene la conciencia tranquila, en contraste con las víctimas que no hallan la quietud de espíritu reservada para los pueblos de los daños reparados

Con la segunda vinculación a proceso dictada contra el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, la primera por la adquisición irregular de vehículos de transporte que rifó el Día de las Madres de 2022 y la otra por la compra opaca en marzo del mismo año de lámparas para el alumbrado público con un costo de 400 millones de pesos, la premisa de la justicia debería virar de la quimera que la ofrece rápida y expedita, a la realidad de tribunales que la proveen en la lógica de más vale tarde que nunca.

Algo se reanima al menor destello de legalidad. De los archivos muertos, expedientes empolvados y dosieres encriptados emana la luz de la fe en que no toda la ley está negada ni guardada para sacarla a relucir sólo cuando haya que aplicarla a los más jodidos. Resplandor de ilusión que no apaga siquiera el sermón de “El Químico” quien afirma sin parecerlo que tiene la conciencia tranquila, en contraste con las víctimas que no hallan la quietud de espíritu reservada para los pueblos de los daños reparados.

Ya se había vuelto parte del paisaje propio del Centro Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral con sede en Culiacán las continuas llegadas de Benítez Torres en calidad de imputado y enseguida las retiradas con la providencial presunción de inocencia. Por allí caminó con paso firme, la frente en alto, encomendándose a Dios y el martes fue distinto en el andar y en el semblante se le notó el peso de la vinculación a proceso.

Lo golpeó el mazo de la justicia cuando los sinaloenses, los mazatlecos en específico, eran presas del escepticismo respecto a la pertinencia de la ley en casos que atentan contra el patrimonio público o, más claro, políticos que desvían hacia los albañales del poder aquellos recursos públicos que tanto se necesitan para atender necesidades de la población de mayor nivel de marginación. Es en estos entornos donde impactan más los agravios en los que la norma jurídica es reclamada sin aplazamientos o titubeos.

Entonces hay que descorrer los trayectos lejanos pero posibles hacia los banquillos de los acusados. Del primero de noviembre de 2018 al 25 de octubre de 2022 el entonces Alcalde de Mazatlán no supo, no quiso o no pudo moderar la arrogancia del poder político y arremetió contra todo aquello que apuntalaba la democracia, transparencia, libertades y patrimonio público. Traía la viada de la atrabiliaria consigna de “al diablo con las instituciones”.

Desvaneció el demócrata y emergió el tirano que quiso apoderarse, a la brava, del estadio de beisbol de Venados de Mazatlán concesionado a la familia Toledo; intentó arrasar con la libertad de expresión acusando a periodistas y medios de acoso en su contra; llevó a Palacio Municipal los escándalos familiares al destituir a su esposa, Gabriela Peña Chico, de la Presidencia del DIF Municipal; usó los recursos públicos con fines lúdicos en continuos viajes dentro y fuera del País sin provecho para la Perla del Pacífico, y les ocasionó múltiples daños a las finanzas del Ayuntamiento, como es el caso Nafta Lubricantes pagándole al grupo ARHE indemnizaciones millonarias.

Hasta que rebasó los límites de la paciencia ciudadana al intentar su obra cumbre de la opacidad y negocios desde la función pública: al margen de la normatividad firmó el contrato con la empresa Azteca Lighting para la adquisición de 2 mil 139 luminarias led con un costo de 400.8 millones de pesos, la gota que derramó el vaso de la corrupción y que dio lugar a las denuncias de regidores y la organización Observatorio Ciudadano Mazatlán, que a su vez motivaron la investigación de la Auditoría Superior del Estado y el juicio que vinculó a proceso a Benítez Torres.

Y no es que la acción de la ley haya llegado del todo. Se trata de reanimar la esperanza de que ningún pillo arropado en el servicio público irá por la vida con las tropelías impunes. Qué importa que el castigo asome casi año y medio después de consumado el ilícito, con ocho audiencias iniciales diferidas. Si el motor judicial no se mueve es porque le falta el combustible de la acción ciudadana pues sin ella el aparato legal se traba para el bienestar de los delincuentes.

Es mucho decir que Mazatlán nunca antes fue sometido a un Gobierno municipal de tan alto talante delictivo. Violencia política en razón de género, ataques a los derechos humanos y tratos en lo oscurito que hipotecaron el patrimonio de los ciudadanos, acentuados por la altanería, atropellos y la creencia del infractor de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le brindó una licencia de impunidad y no la oportunidad de servirles a los mazatlecos sin robarles, traicionarlos ni mentirles.

Por todo eso, más los cargos delictuosos que se agreguen, es que importa creer en la justicia, tardía pero con la posibilidad final de la sanción y reparación de los daños, siempre y cuando la espera agotadora no acabe con la ilusión de la acción judicial, último ruego de los ofendidos.