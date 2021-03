La volvió a hacer Mario Delgado Carrillo y otra vez en Ahome. Se está riendo de los sinaloenses y de la campaña de Rubén Rocha Moya, candidato a Gobernador por el Movimiento Regeneración Nacional, quien debe sentir presión y decepción por lo que su partido le está armando y que da pie a robustecer la conjetura ciudadana que dice que el dirigente de Morena está realizando una excelente estrategia política... pero a favor de Mario Zamora Gastélum.

Cuando se creyó que la postulación de Gerardo Vargas Landeros a la Alcaldía de Ahome era el límite de lo descabellado que Morena podía operar, la nueva ronda de empoderamiento del ex Presidente Municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, parece más una broma macabra que una designación sensata pensando en el bienestar de la gente. A pesar de ser repudiado por la ineptitud llevada al colmo del cinismo, el deleznable “Billy” recibe premios en lugar de escarmientos.

Al darle a Ana Elizabeth Ayala Leyva, la ex Tesorera del Ayuntamiento, la nominación a Diputada federal por el Segundo Distrito Electoral Federal y colocar a Chapman en la lista de aspirantes a integrarse a la Cámara Baja por la vía de representación proporcional, el dirigente nacional de Morena prosigue con el juego incomprensible de acudir al basurero político teniendo a la mano otras hojas de vida que honran a la izquierda sinaloense.

Por lo menos Gerardo Vargas le hizo la lucha a la candidatura morenista para Alcalde y sin que nadie lo creyera posible construyó una escalera que lo reposiciona en el umbral del círculo rojo del rochismo, pero Chapman Moreno, parafraseando lo que él mismo le dijo en abril de 2019 a una alumna indígena de la primaria de San Miguel Zapotitlán, armó un gobierno “espantoso, horrible”, que difícilmente olvidará la población afectada.

Esto es lo que vale para Mario Delgado la prepotencia con la cual Chapman amenazó de muerte a la ex Síndico Procuradora, Angelina Valenzuela, por intentar cuidarle las manos al Alcalde en el manejo de las arcas municipales. Lo gratifica, además, por haber permitido que la agente de la Policía de Ahome, Dignora Valdez López, fuera arrestada al alzar la voz durante la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2019 para criticar que la equidad de género no es una realidad y poner de muestra a la corporación en la que ella labora.

Algo se está descomponiendo en la cúpula morenista porque la hediondez ya no es solamente interna sino que invade el ámbito público sinaloense. Aplica a lo largo ancho de Sinaloa ese desprecio a los liderazgos auténticos para darle cabida a personajes o grupos detestables, cometiendo el más reciente abuso contra líderes sociales como Lucio Antonio Tarín que de buena fe se apuntó para Diputado federal por el Distrito 02 y también a la Alcaldía, siendo burlado en las dos posiciones que pretendió.

El partido que opera en Sinaloa la llegada de la Cuarta Transformación al Poder Ejecutivo estatal y los 18 ayuntamientos ya no es aquel que fundó López Obrador hace 10 años para limpiar los albañales que pudren el territorio nacional. La densidad de los desaciertos cada vez hace más opaca la claridad de las reformas para moralizar, rescatar y reconstruir a México. Por la región de los once ríos camina ahora a la inversa aquello que el 1 de julio de 2018 tenía la forma y el brío de la esperanza.

Y es que ya no sabemos cuántas distorsiones de Morena han emergido en Sinaloa. Una es la de Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán cuyas convicciones son de hule y lo mismo amanece un día en la 4T y al siguiente en el Partido Sinaloense; otra la de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán que le rogó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le permitiera buscar la reelección y anuló la posibilidad de que trayectorias como las de Graciela Domínguez Nava dignificaran la Presidencia Municipal, y hay otra donde Chapman Moreno obtiene todo a cambio de cubrir de oprobio la función pública.

Pero esta vez sí se pasó de tueste Mario Delgado en el caso Ahome. Retomando lo que Lucio Antonio Tarín le expresó al noticiero Línea Directa, que conduce Luis Alberto Díaz, sí es “otra mentada de madre porque no tiene nada que hacer él con nosotros, o sea, es un hombre repudiado, yo creo que aquí hay un tráfico no de influencias, sino de dinero, también un compromiso y por supuesto que no lo avalamos, así que la ciudadanía cuando vaya a votar pues sabrá que cada voto que entreguemos a Morena, de una u otra manera estaremos votando por Billy Chapman”.

Híjole. Nadie esperó que en 2021 reinara la indecencia política como la bota autoritaria que aplastara a las dignidades fraguadas en la lucha cívica.