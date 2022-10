El tema de enseñar a enseñar es un poco relegado, siendo que es de vital importancia para lograr integrar el primer objetivo planteado. En efecto, ¿cuántos maestros tendrán la suficiente capacitación para fungir en este ministerio con toda propiedad? Nos referimos a cualquier materia, asignatura o nivel; empero, nos centraremos en el maestro de filosofía...

Hoy se habla mucho de las competencias y habilidades básicas que deben desarrollar los alumnos para aprender a aprender, de manera que se conviertan en agentes activos que incorporen de forma dinámica e integral sus concepciones y experiencias.

Sin embargo, el tema de enseñar a enseñar es un poco relegado, siendo que es de vital importancia para lograr integrar el primer objetivo planteado. En efecto, ¿cuántos maestros tendrán la suficiente capacitación para fungir en este ministerio con toda propiedad? Nos referimos a cualquier materia, asignatura o nivel; empero, nos centraremos en el maestro de filosofía, como reflexionó Fernando Savater, en su libro El valor de educar.

Lo primero que subrayó fue que corresponde al maestro suscitar el deseo de aprender, despertando la curiosidad de los alumnos con un cebo bien jugoso, aunque sea anecdótico o parezca trivial.

Sobre todo, enseñar filosofía con alegría y buen humor, como argumentó Montaigne: “es un gran error pintar la filosofía como algo inaccesible a los niños, dotada de un rostro ceñudo, puntilloso y terrible. ¿Quién me la enmascara con ese falso rostro, pálido y repulsivo? No hay nada más alegre, más marchoso, más regocijante y hasta me atrevo a decir que más travieso. No predica más que fiesta y buenos ratos. Un semblante triste y crispado demuestra que ahí no tiene cabida”.

Precisó que corresponde al maestro abrir el apetito cognoscitivo del alumno, sin agobiarlo, presionarlo o tratar de impresionarlo, pero invitándolo a coger el hábito de la lectura, como dijo George Steiner: “Si no coleccionan las obras de ningún autor, sé que en mi profesión no llegarán a ninguna parte. Y si alguien me dice que colecciona obras de Zane Grey, si lo vive apasionadamente, si lo colecciona y lo estudia, me digo ¡estupendo!”.

¿Enseño a enseñar?