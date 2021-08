Entre regresar y quedarse en casa

Al parecer los menores y sus familias viven ahora la encrucijada de la violencia doméstica y los riesgos de la pandemia en sus escuelas, una especie de azar entre fortuna y fatalidad de lo que pudiera suceder primero, porque ninguna de las dos amenazas habrá de terminarse por el hecho de retomar o no las clases presenciales. Sino todo lo contrario.

El día de ayer en la conferencia matutina del Presidente López Obrador se dio a conocer que el daño causado en la educación en la niñez y adolescencia por la interrupción de las clases presenciales ha sido considerable y sin precedentes. Según la SEP la deserción en el ciclo 2020-21 fue de 5.2 millones de estudiantes de los cuales 3 millones son menores, además de una disminución de matrícula del ciclo actual del 2.6 por ciento en educación básica, 3.1 en media superior y en un 0.8 en educación superior.

Esta información fue presentada en el marco de los argumentos que justifican el regreso a clases presenciales, en el que a un año de recibir la enseñanza de forma virtual en los hogares, no sólo se vio afectada la educación, sino que aumentaron los hechos de violencia familiar en 2020 y en los meses de abril a junio de 2021 se incrementó en un 24 por ciento con más de 129 mil casos donde el 81.6 por ciento de las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes.

En estos registros se vinculan actos de violencia relacionados con agresiones psicóticas, sexuales, físicas, económicas y de abandono o negligencia, así como de conductas suicidas, embarazos en menores y la presencia del delito de la trata de personas.

Los argumentos son prácticamente irrebatibles si anteponemos la seguridad de los menores frente a estas consecuencias y amenazas de violencia, sobre todo si consideramos la escalofriante cifra de 4 mil 400 homicidios de niñas y niños registrados durante los años de 2018 a 2021, una tendencia que se asegura creció durante la contingencia por el SARS-CoV-2.

Todo indica que el regreso a las clases presenciales es inaplazable ante semejantes evidencias y consecuencias por el hacinamiento que obliga a las familias a permanecer en sus casas el mayor tiempo posible como medida para evitar los contagios.

Una situación muy complicada considerando que a inicios de la pandemia las recomendaciones eran no salir de los hogares sino sólo a lo estrictamente necesario. Hoy las recomendaciones cambian en un sentido inverso pues de acuerdo con los argumentos del gobierno federal, en este regreso a las escuelas, es más seguro estar fuera que dentro de sus casas.

Al parecer, los menores y sus familias viven ahora la encrucijada de la violencia doméstica y los riesgos de la pandemia en sus escuelas, una especie de azar entre fortuna y fatalidad de lo que pudiera suceder primero, porque ninguna de las dos amenazas habrá de terminarse por el hecho de retomar o no las clases presenciales. Sino todo lo contrario.

Queda claro que la violencia agravada en el seno familiar durante la contingencia no la trajo la pandemia, pues ninguna es consecuencia de la otra. La pandemia trajo la enfermedad del Covid-19, no la violencia familiar. Y no es que la violencia “haya entrado a nuestros hogares” como afirmó el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, el riesgo de violencia familiar siempre ha estado ahí, acechando las dinámicas familiares, porque le son propias de su circunstancias histórica, social y cultural, en cambio lo que sí puede llegar a las familias en estos momentos es la enfermedad del coronavirus, que a diario contagia y cobra vidas.

Personalmente no tengo la menor duda de que durante los primeras semanas del regreso a clases se dará un aumento de los casos de Covid-19, porque no estamos preparados para cumplir con los protocolos de salud y evitar los contagios, nunca lo hemos estado y no porque no podamos, sino porque como adultos no hemos sabido controlar la pandemia, menos podrán con tal responsabilidad los menores en las escuelas.

El anuncio oficial del regreso a clases, desafortunadamente será también el anuncio de más contagios y con ello el aumento de muertes y el padecimiento de secuelas irreversibles en millones de personas, no por el descuido individual de los protocolos de salud, sino porque con el regreso a las escuelas se abre de forma permanente una entrada al virus en todos los hogares en donde haya miembros que asistan a clases presenciales.

En cuanto a la violencia familiar y su crecimiento durante el confinamiento, no es un problema social que se resuelva, como sugieren, con el regreso a las escuelas, y mucho menos con el fin de la pandemia. La violencia familiar es un asunto complejo que requiere de mayor prevención y atención como fenómeno social y de combate a la impunidad, cuando se considera un delito como la trata.

En lo que sí coincido con el subsecretario Encinas, es que “tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural de nuestras formas de convivencia dentro del núcleo familiar”, ciertamente estoy de acuerdo con la necesidad de revisar y trazarnos nuevos paradigmas en la vida familiar para evitar la violencia en su interior, no podríamos lograr un cambio real, si seguimos aferrados a continuar con lo mismo. Esta misma lógica aplica para la enseñanza y la educación formal durante una pandemia tan letal como la que hoy se vive... la otra opción sería seguir por el difícil camino de la vida en el que hemos aprendido a disimular, ocultar y negar la realidad, con un pudor que sentencia por un lado, a los que padecerán y morirán por la pandemia, y por otro a los que vivirán y sufrirán la violencia familiar.

