Era algo que flotaba

El pasar por ese camino siempre me ponía nervioso.

Pero no era por tener que atravesar un panteón, sino porque había escuchado de asaltos desde que llegué a vivir por mientras a la casa de mi papá en San Pedro.

Cuando fui la primera vez chispiteaba con ganas, y tuve que tomar un Navolato-Altata porque ya pasaban las siete de la noche cuando llegué a la Central Camionera.

Tuve que bajarme en la autopista y caminar cerca de un kilómetro. Junto conmigo una joven mesera de un Panamá.

Para no incomodarla, siempre busqué permanecer a distancia suya, sin embargo cada que ella volteaba para atrás y me veía alejado, realentado su marcha.

La situación se repitió por varias calles hasta que ella misma no lo soportó.

“¿Podemos irnos juntos?, es que me da un poco de miedo”, dijo.

Acepté y de inmediato justificó su actitud: un par de semanas antes alguien la esperó al final del Panteón, la sorprendió entre las sombras, la amagó con un cuchillo y le quitó su dinero y el celular.

Muy asustada llegó a su casa y contó lo sucedido, por lo que uno de sus tíos, y amigos de éste, decidieron buscar al asaltante a la mañana siguiente.

“Lo hallaron por allá por las cribas y le pusieron una madriza, que no lo querían volver a ver por aquí, y creo que sí se fue, pero me sigue dando miedo”, me contó.

Cuando llegué a casa de mi padre, me confirmó la historia, y uno de mis tíos me aseguró que eso de los asaltos es muy poco común en el pueblo, aunque de pronto si sale algún adicto que le parece fácil delinquir.

Por eso es que siempre me aseguraba llegar al lugar con batería en el celular, para encenderla cuando la única luz, del camino estuviera apagada.

Y lo otro, pues, era algo hasta natural, por las historias de los lugareños, experiencias compartidas y las historias milenarias de muchísimos años atrás o lugares parecidos.

Una noche me bajé del camión con una sensación extraña. Escuché música mientras caminé una parte con otros trabajadores que volvían a casa, pero antes de llegar al panteón me quedé solo.

Apagué la música, me quité los audífonos, los enrollé y metí en la bolsa. Quería tener mis sentidos atentos al camino y el ambiente.

Esa noche de luna, de esas que te ilumina en la oscuridad y que hasta te hace sombra, que aunque esté oscuro tienes una mayor visibilidad.

Eso me dio un poco de confianza hasta que comencé a caminar atravesando el panteón.

Quien no conoce el lugar debe saber que el camino corre junto a la barda del panteón viejo, que queda al poniente, y al oriente una continuación o la zona nueva del panteón.

Por las noches hay una lámpara amarilla, y una de luz LED que tiene un sensor de movimiento, pero parece que a propósito se apaga cuando pasas por debajo de ella.

Esa vez no fue la excepción.

Me pareció escuchar que alguien caminaba por dentro de la barda, luego una piedra que cayó adelante, además de una sensación de ser observado en todo momento.

Me detuve un poco, porque la barda, donde tiene un hoyo por donde fácilmente cabe una persona, parecía tener algo.

La sensación de miedo a lo sobrenatural me llegó de chingazo.

Llegué al lugar donde se supone se esconden los asaltantes y estaba vacío y detrás del lugar se abría la calle con una soledad y oscuridad poco común.

Y así, en medio de esa noche de luna, di unos pasos para detenerme justo en el hoyo de la barda.

De reojo pude ver cómo alguien, con una capucha negra, estaba colgado con los brazos recargados en la barda.

Volteé y miré directamente la capucha y no pude distinguir más que oscuridad, ningún rostro.

Avancé sin decir algo, y luego me detuve, solo para estar seguro, vi que la parte de abajo de ese monje, al menos su bata era visible por el hoyo de la barda.

Lo peor es que no alcancé a divisar algo parecido a unos pies. Pude ver, con claridad, la ropa desgastada y cómo se movía por el aire, como flotando.

Caminé con cierta lentitud, hasta que asimilé lo que acababa de ver.

“Ah, chinguen a su madre, si me querían asustar, ya lo lograron”, y comencé a trotar, por lo menos unos 20 metros hasta llegar a la casa con luz de fuera más cercana.

El resto del camino lo recorrí a pasos apresurados, enviando mensajes a mis amigos, para compartir mi experiencia paranormal.

Cuando llegué a casa, casi desperté a mi padre para contarle: vi a La Muerte en el panteón.

Por supuesto que atribuyó mi experiencia a una imaginación bien nutrida, me dijo que ahí no pasaba nada de eso, que seguramente me equivoqué, pero la anécdota seguía ganando simpatía entre mis amigos y otros familiares.

Esa noche no pude dormir y suspendí mis noches de televisión en el portal.

Porque ya había escuchado el sonido de un machete golpeando ramas entre la oscuridad del baldío junto a la casa de mi padre o que jalaran la cadena de la puerta que enredábamos como seguro.

En la misma madrugada pensé que tenía que regresar muy temprano, en cuanto amaneciera, para ver si no había nada en el lugar y entonces sí anotarla en mi lista de experiencias sin explicaciones o hallar algo que le diera sentido a mi imaginación.

Y así lo hice, me levanté a las seis de la mañana y me alisté para ir a trabajar a Culiacán.

Aún salían los primeros rayos del sol cuando di vuelta en el palenque y me enfilé al camino del panteón.

Conforme me acerqué me pude dar cuenta de lo que había pasado: alguien dejó colgada una vieja cobija justo en el lugar donde estaba el hoyo de la barda y eso explicaba que La Muerte nunca estuvo ahí.