El reporte Riesgos Globales 2024, en el que participaron líderes empresariales de 113 economías consultados por el Foro Económico Mundial, asentó que la desinformación, la desigualdad, las actividades económicas ilícitas y la erosión de la cohesión social eran parte de los riesgos que enfrentaba México el año pasado.

Ésta última variable es de las que más preocupan, como subrayó Chul Han en su discurso: “En cualquier ámbito de la vida, las opciones son infinitas... Todo está disponible al instante. El mundo se asemeja a un gigantesco almacén donde todo se vuelve consumible... Las redes sociales facilitan una comunicación sin límites. Gracias a la digitalización, estamos interconectados, pero nos hemos quedado sin relaciones ni vínculos genuinos. Lo social se está erosionando”.

Como clara constatación, apuntó las siguientes características: “Perdemos toda empatía, toda atención hacia el prójimo. Los arrebatos de autenticidad y creatividad nos hacen creer que gozamos de una libertad individual cada vez mayor. Sin embargo, al mismo tiempo, sentimos difusamente que, en realidad, no somos libres, sino que, más bien, nos arrastramos de una adicción a otra, de una dependencia a otra. Nos invade una sensación de vacío. El legado del liberalismo ha sido el vacío. Ya no tenemos valores ni ideales con que llenarlo”.

Por tanto, denunció que algo no va bien en nuestra sociedad actual: “No son pocas las personas a las que mi crítica cultural ha irritado, como aquel tábano socrático que picaba y estimulaba al caballo pasivo. Pero es que, si no hay irritaciones, lo único que sucede es que siempre se repite lo mismo, y eso imposibilita el futuro. Es cierto que he irritado a la gente. Pero, afortunadamente, no me han condenado a muerte, sino que hoy soy honrado con la concesión de este bellísimo premio”.

¿Combato la erosión social?