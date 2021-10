Es tiempo ya, de que el Presidente controle sus viscerales arrebatos y dedique su valioso tiempo a bien gobernar, ya que gastando pólvora en infiernitos su 4T pasará al panteón de las aspiraciones frustradas.

31 de octubre del año que corre y vuela, bajo un ambiente muy mexicano que soslaya la realidad de la pandemia, abriéndole paso a la ansiada cercanía social y a eventos masivos. Esperemos que de nuestro arrojo bullanguero no resulte una nueva arremetida del coronavirus malora que nos impida llegar a unas fiestas decembrinas, por lo menos, un poquito, parecidas a las que estamos acostumbrados.

Este último día del décimo mes del 2021, para los sinaloenses también tendrá un significado especial, ya que termina su gestión como Gobernador de Sinaloa, el mazatleco Quirino Ordaz Coppel. Una administración que deja buenas cuentas en cuanto a logros en obra pública para Sinaloa, y por supuesto, para el municipio mazatleco, joya de la corona de la actividad turística sinaloense, dejándola lista para aspirar a nuevos planos.

En su momento, la postulación de Quirino para la candidatura por la Gubernatura resultó toda una sorpresa, como lo fue también su triunfo electoral. A todo ello, supo responder con creces, resaltando además, su habilidad política para lograr entendimientos provechosos con los dos titulares del Ejecutivo federal con los que le tocó coincidir.

Aunque sé que periodísticamente no resulta correcto referir cosas y circunstancias personales, me permito comentar que con Quirino, he mantenido una relación amistosa de muchos años, la cual, no se ha condicionado a nada; siempre bajo el respeto mutuo. Ni zalamerías convenencieras ni favores comprometedores, y desde ese plan, le deseo el mejor de los éxitos en su nuevo encargo y emprendimientos personales. Tan, tan.

Y después de las cortesías, vámonos al tinglado nacional que está que arde, cual aquelarre de brujas, por los diversos temas en discusión impulsados por el Presidente de la República, como es el caso de la reforma eléctrica de la que todo mundo opina, a pesar de que no se tenga conocimiento pleno de su contenido y repercusiones.

A ello también se suma el asunto de la violencia, la que en apenas en tres años de gobierno de López Obrador ya rebasó los 100 mil muertos como evidencia contundente del redondo fracaso de la política de besos y abrazos, así como el perfecto estado de salud que guarda la impunidad, alimentada en el abundante abrevadero de la corrupción.

Y como si no bastara lo anterior, López Obrador colocó en medio de la controversia a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalando que se infiltró en su espíritu el ánimo conservador, y que por ello, sus egresados son profesionales que no sienten ningún tipo de compromiso con la sociedad.

En ese sentido, puedo afirmar que López Obrador se comporta como un inexperto y locuaz tirador de escopeta, que dispara sin pensar en los daños colaterales que causa al pretender pegar en el blanco de sus ataques.

En el caso de la UNAM quiero pensar que su disparo estaba dirigido hacia el conjunto directivo de la máxima casa de estudios, y no propiamente teniendo como objetivo el cuestionar la natural rebeldía del estudiantado, la cual, repudia las injusticias sociales y se identifica genuinamente con los movimientos que procuran acabar con ellas. Sin duda, en uno más de sus arrebatos, López Obrador lastimó la sensibilidad estudiantil.

Por lo que respecta a la administración universitaria, no solo de la UNAM, sino de todo el sistema universitario de millones de carácter público, requiere de un amplísimo ejercicio de revisión, ya que los rectores cuentan con sustanciosos subsidios federales y estatales que se traducen en miles de millones de pesos, circunstancia que en muchos de los casos, se convierte en factor desencadenante de la corrupción de la que habla el Presidente de la República.

Es tiempo ya, de que el Presidente controle sus viscerales arrebatos y dedique su valioso tiempo a bien gobernar, ya que gastando pólvora en infiernitos su 4T pasará al panteón de las aspiraciones frustradas.