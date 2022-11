Esas sombras que venían por mí

Acababa de graduarme de la universidad y no encontraba trabajo. El tema me provocaba insomnio, pues no quería ser una carga para mis papás, ya quería corresponder y aportar también a la casa.

Viviamos en una casa que rentábamos en el Infonavit Barrancos, en Culiacán.

Era una de esas noches raras y yo estaba sentada en la sala, sola. Mis padres y hermanos ya se habían dormido, mientras yo cambiaba de canal en la televisión, pero no encontraba nada interesante.

Luego vi que ya eran las 02:30 de la madrugada, y pensé que lo mejor era mejor irme a dormir. Acaricié a mi perrita, que era una Chow chow muy lista, cariñosa y siempre estaba alerta a cualquier ruido. Ella dormía en un rincón de la sala.

Lo recuerdo claro: giré la chapa de la puerta de mi cuarto y ahí estaba dormida mi hermana.

Me recosté y la puerta quedó detrás de mí. Yo seguía pensativa, me envolvía una sensación extraña, de que algo estaba por pasar.

Me desperté de ese pequeño trance cuando vi de frente que la ventana se encontraba la ventana abierta y por ella entraba brillante la luz de la luna.

Me puse ropa más cómoda y me acosté, y por la manera en que estaba acomodada mi cama, y mi preferencia, quedé de espaldas a la puerta.

Pasaron unos minutos, y cuando mi insomnio ya me estaba abandonando de pronto escucho que se gira la chapa de la puerta.

Esperé a escuchar la frase típica de mi madre: ¡Niñas, ¿ya se durmieron?!

Aunque me parecía algo tarde para eso. Por eso esperé varios segundos, atenta, pero ya no escuché sus pasos.

Me estaba dando de nuevo por vencida, para comenzar a dormir cuando sentí que la luz de la luna dejó de entrar, y alcancé a definir una sombra con forma humana que se paró a un costado.

Era muy alta, tal vez 1.70 ó 1.80 de estatura, que se proyectaba en la pared frente a mí.

Mi terror subió porque la sombra comenzó a inclinarse hacia a mí, imaginé que estaba decidida a levantarme o algo así, pero todo empeoró porque apareció otra sombra a un lado de ella, y luego otra y otra y otra.

Eran al menos seis.

Sentí que me ahogaba, traté de ahuyentarlas, sacudí los brazos a un lado y al otro y aunque no podía tocarlas, hacía movimientos para hacerlo. Me sentí desesperada.

En mi alboroto, mi perra comenzó a ladrar.

Estoy segura de haber cerrado la puerta al entrar, pensé,y por eso me asustaba más deducir que fueron esas sombras las que giraron la chapa y entraron al cuarto.

Cuando ya no pude soportar más, mi corazón latiendo a mil y mi boca seca y sin poder hacer algún ruido, pienso que los ladridos de mi perrita las asustaron y por eso comenzaron a inclinarse, para luego salir volando por la ventana, una sombra tras otra.

Luego la luz de la luna volvió a entrar a mi habitación.

Me levanté lo más rápido que pude y prendí la luz de la recámara.

Estaba tan segura de que no fue un sueño, porqje mi perrita todavía seguía ladrando hacia la ventana. Gruñía. Creo que seguía viendo las sombras por fuera de la ventana en el patio.

Corrí hacia el cuarto de mis papás, aunque ya pasaba de los 20 años de edad, me sentía muy indefensa ante algo tan inexplicable.

De alguna forma pensé que estaba a salvo en su habitación, como cuando era una niña de tres o cuarto años.

Pasaron dos semanas y no pude hallar una explicación lógica ante lo ocurrido, pero ya era hora de superarlo y volver a mi cuarto.

Además era bastante incómodo, porque mi hermana ea mi cuata y también podía sentir mi miedo, por eso las dos dormíamos en el cuarto de nuestros padres.

Platicamos de lo que yo había visto y sentido, para explicarle a mi hermana por esa sensación que la invadía.

Tomamos algo de valor durante la tarde y decidimos regresar a nuestra habitación por la noche.

Esa primera noche traté de no pensar en aquel incidente.

Pero.las cosas comenzaron a ponerse raras otra ve, cerca de la media noche.

Mi hermana estaba acostaba de espalda hacia a mí y yo comencé a escuchar un murmullo.

Pensé que ella hablaba por teléfono con su novio, porque sonaba el murmullo y luego hacía una pausa, en la que yo suponía que él le respondía.

Pasaron varios minutos y aunque no lograba escuchar qué decía, el murmullo ya era muy molesto, porque era bastante fuerte.

– ¡Ya, déjame dormir!, le grité a mi hermana.

Ella se giró molesta.

“¿Qué? ¡No estoy haciendo nada!”, gritó.

Mientras ella decía eso, el murmullo continuó.

No sé qué cara puse, pero mi hermana lo notó rápido.

“No, nada”, chillé.

Me levanté rápido, igual que la vez anterior. Prendí la luz y corrí al cuarto de mis papás, donde dormí por tiempo indefinido.

Honestamente, antes de estos sucesos no creía en nada de lo paranormal. Pensaba que esas cosas sólo pasaban en las películas. Sin embargo, ha pasado más de una década y no logro encontrar una explicación lógica.