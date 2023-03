La educación, por su misma esencia, debe estimular el ejercicio de un pensamiento crítico y, por ende, propiciar un terreno fértil para la germinación de la auténtica libertad

La educación, por su misma esencia, debe estimular el ejercicio de un pensamiento crítico y, por ende, propiciar un terreno fértil para la germinación de la auténtica libertad. Sin embargo, como afirmó el filósofo José Carlos Ruiz, en su libro “El arte de pensar para niños. La generación que cambiará el mundo”, el sistema consumista e individualista en que vivimos continúa inventando nuevos modelos de esclavitud.

Nuestros hijos, expresó, se encuentran subyugados por el imperio de las emociones ligeras, perecederas y totalmente accesibles, que los injerta en un modelo de vida hiperactivo en que solamente persiguen experiencias, modas y sensaciones, de modo que se deslizan en un interminable tobogán de drogodependencia emocional.

Enfatizó que los niños y jóvenes de hoy están acostumbrados a recibir innumerables estímulos y dosis emocionales, de manera que, cuando no los reciben, reaccionan como cualquier adicto a las drogas: “Y como cualquier adicto que no temple sus necesidades, sufrirán el síndrome de abstinencia hipermoderno en forma de ansiedad, frustración o baja estima”.

Al respecto, añadió: “Sentirán que no están viviendo la vida como deberían, como marcan las tendencias, que no viajan lo suficiente, que no han asistido a suficientes conciertos, que no han estado en todos los pubs de moda, o en los festivales de verano, que no tienen el último modelo de smartphone, que no llevan la sudadera adecuada, que no han jugado al último videojuego, que no han visto la última serie, que no han probado lo último en dietas”.

Especificó que estas hipermodernas píldoras se fabrican con ex profesa fecha de caducidad y bajo el eslogan de fácil acceso, que conduce a una continua hiperactividad inconsciente: “Han venido a sustituir el consumismo materialista por un modelo mucho más seductor y sutil en forma de consumo emocional”.

¿Soy esclavo emocional?