Escuelas, ¿para qué?

Todavía no terminaba el 2021 y ya estábamos avisados, la pandemia traería consigo una nueva ola de contagios. Ómicron, la nueva variante de la Covid-19, se transmite con mayor facilidad. Aunque tiene menos estragos en las vías respiratorias, sus efectos permanecen en la parte superior del cuerpo, entiéndase nariz y garganta. Pronto fuimos presa de las proyecciones y la evidencia científica tuvo sus efectos en todo el territorio nacional, llegando a contar más de 60 mil casos en un solo día. Además de tomarlo a la ligera y calificarlo de “covidcito”, la medida generalizada fue cerrar las escuelas.

Llevamos más dos años de pandemia, tiempo suficiente para aprender de las prácticas exitosas y mejorar aquellas que no lo fueron tanto. El cubrebocas funciona para todos, la sana distancia, los espacios abiertos, las vacunas, incluidas para los y los niños desde los 5 años, y una serie de medias que han sido de gran enseñanza. Hace casi 24 meses, el mundo entero optó por retirar a las niñas, los niños y los jóvenes de los centros escolares desde el inicio, pero la prolongación de la medida trajo consigo efectos secundarios en la parte de los aprendizajes y aspectos socioemocionales mucho más perversos para los estudiantes. En un comunicado con fecha 12 de julio de 2021, UNICEF llamó a “reabrir las escuelas” haciendo alusión a esa experiencia del pasado: “las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir”.

En su edición número 522, la revista Nexos dedicó su ejemplar a esta misma temática, “Volver a las aulas”. En una de sus contribuciones, Rafael de Hoyos contabilizó el número de días que los niños latinoamericanos dejaron de asistir presencialmente a la escuela con motivo de la Covid-19. El también asesor del Banco Mundial llevó la cuenta hasta el 30 de abril de 2021. De acuerdo con los datos, mientras en América Latina se dejó de asistir presencialmente hasta 217 días de clase, en Estados Unidos y Canadá la suma no rebasó los 46 días; por su parte, en Europa acumularon 93 días y en Medio Oriente, en la zona del Magreb en África del Norte, fueron 167 días. ¿De qué depende que un país decida regresar antes o después?

Algunos trasnochados todavía argumentan el hecho de que México no es comparable con Europa, Estados Unidos o Canadá. Demos por bueno tal apreciación, aun así, no se explica por qué países con un PIB per cápita de menos de la mitad de nuestro país, optan por el regreso a las aulas antes que nosotros. De hecho, en México el Presidente de la República llamó a volver el 7 de junio del 2021, 254 días después de iniciada la pandemia, más de un ciclo escolar sin regresar a las aulas; sin mencionar la ausencia de un plan concreto y recursos para ello. ¿Por qué?

Sospecho que la pregunta está mal planteada. No es “¿por qué”, sino “¿para qué?” Y, por increíble que parezca, no sabemos para qué queremos las escuelas. En nuestro fuero interno creemos saberlo o bien, suponemos darle cierta “razón de ser”, pero el sistema no está orientado o concentrado en nuestras “intencionalidades”.

Mientras discutimos sobre si todos los días asisten en México a la escuela más de 25 millones de niños y jóvenes sin tener idea de a lo que van o bien, si soy exclusivamente yo el que “no entiende que no entiende”, los comparto algunos argumentos que fundamenten el debate. Y, no lo niego, un “balde de agua fría” para quien cree que la escuela es un asunto de oportunidades.

Primero, nuestras escuelas no generan movilidad social. Desde niños nos cuentan una historia. Ponte a estudiar para que en la vida te vaya mejor. Parecería que en México nos mintieron y, si no siempre, sí a las generaciones de las últimas décadas. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en este país 74% de las personas que nacen en el quintil I y II, la llamada “línea de la pobreza”, nacen y mueren pobres. Peor aun, mientras sólo 9 por ciento de los mexicanos con una carrera profesional superaron a sus padres, 64 por ciento de los que sí lo alcanzaron, igualaron el logro de sus progenitores. En pocas palabras, mientras para 7 de cada 10 mexicanos la escuela no hace ninguna diferencia, sólo 1 de 10 combate con éxito lo que podríamos definir como una reproducción de elites.

Segundo, nuestras escuelas no forman estudiantes competitivos para el mercado laboral, lo que frena la generación riqueza. Andreas Schleicher, creador del Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), compartió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial el impacto para la economía mexicana en caso de lograr llevar a todos los jóvenes mexicanos del nivel 0 al 2, mínimo aprobatorio: “lograrlo equivaldría crecer su economía al doble”. En 2018, cinco de 10 jóvenes mexicanos de 15 años se encontraban en nivel insuficiente. Además, el gobierno de la República consideraba la posibilidad de abandonar esta medición realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual México es un país miembro. De concretarse algo de esta naturaleza, sería la primera ocasión en la historia que sucediera.

Tercero, nuestras escuelas no preparan para una vida cívica, en la que participar y tomar decisiones sea el común denominador. En 2017, cuando la organización Mexicanos Primero consideró la participación de los infantes y los jóvenes como para parte importante de un sistema educativo incluyente, no se encontraron datos sobre este particular, no existían. ¿Qué dice de nosotros un sistema educativo que no considera la voz de sus estudiantes? En momentos en los que el fenómeno populista se expande por el mundo, en nuestro país está lejos de inquietarnos, en todo caso, tomar parte de la construcción de nuestro propio destino no es algo inscrito en la práctica escolar. Esta falta de compromiso la registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuando ocho de cada 10 mexicanos le confiaron nunca haber realizado algún trabajo voluntario en el último año.

Cuarto, la escuela mexicana ha sido poco efectiva en el fomento de valores que nos alejen de problemas sociales como la violencia, el consumo de drogas o la veneración de la narcocultura. La problemática social ha escalado a tal dimensión que imaginar a la escuela combatiéndola suena ingenuo, por decir lo menos, pero nos acerca a reconocer el tipo de valores impulsados en la práctica escolar cotidiana. Leticia Landeros y Concepción Chávez estudiaron los reglamentos de 600 escuelas, alcanzando conclusiones por demás ilustrativas. “La escuela se preocupa por controlar la conducta [...] Los temas más frecuentemente abordados son el arreglo personal, la asistencia, la puntualidad y la prohibición de conductas que se consideran como no permitidas. Este énfasis en la disciplina y el control no es ajeno a las complejas condiciones de organización de una escuela y la necesidad real de establecer límites y marcar pautas básicas para el desarrollo”. ¡Claro! A diferencia de Singapur donde sólo 4 por ciento de los docentes en la escuela pública conviven con alumnos provenientes de medios socioeconómicamente difíciles, en México hablamos de 40 por ciento.

Quinto, nuestras escuelas no nos preparan necesariamente para tener una vida plena y feliz. Desde 2013, los millennials han visto un aumento del 47 por ciento en los diagnósticos de depresión mayor. La tasa general aumentó del 3 al 4.4 por ciento entre los jóvenes de 18 a 34 años. El síntoma más prominente de la depresión mayor es “un estado de ánimo bajo severo y persistente, tristeza profunda o una sensación de desesperación”, según la Facultad de Medicina de Harvard.

Entonces, quizás después de estos argumentos por lo menos tengamos idea del “por qué” aperturar las escuelas parece no ser una prioridad para el gobierno.

La pregunta vale por sí misma para un debate más amplio, lo daremos. Sin embargo, también es un reconocimiento a todos aquellos maestros y maestras que todos los días inspiran a sus alumnos a pesar del sacrosanto “sistema”; lo mismo a esas escuelas, públicas y privadas, y familias enteras quienes sí tienen claro “para qué” quieren “volver a las aulas”.

Que así sea.