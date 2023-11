lqteran@yahoo.com.mx

Ante la hecatombe causada en el puerto de Acapulco, Guerrero, por el huracán Otis, de categoría 5, que causó en la madrugada del 25 de octubre estragos dantescos, algo nunca visto en el puerto, su pueblo se yergue con energía admirable. Cuenta este valiente pueblo con el respaldo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer momento ha estado atento a auxiliar a los habitantes de este importante centro turístico del País.

De manera inmediata activó el Plan DNIII para desastres naturales y envió el auxilio de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Un día después llegaron 2 mil brigadistas de Servidores de la Nación a censar las viviendas afectadas, e incontables brigadas de voluntarios que, junto con los miembros del Ejército, se dedicaron en un primer momento a limpiar al tránsito de calles y avenidas cubiertas de escombros y árboles caídos. Con esa acción se recuperaron las vialidades del puerto de Acapulco. Las brigadas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lograron en tiempo récord restaurar los postes y líneas caídas y volver a electrificar por completo la ciudad.

La eficiencia del gobierno de la cuarta transformación en brindar apoyo a las familias para reconstruir las viviendas dañadas y aliviar la situación de emergencia está a la vista. El Gobierno destinó un fondo inicial de 60 mil pesos por familia y adelantó dos meses los programas de Bienestar en todo el estado de Guerrero. Aún falta mucho por hacer, pero el ánimo y la solidaridad de los habitantes para poner de nuevo en pie a Acapulco es digno de destacarse. Lo hemos subrayado: nuestro reconocimiento a la solidaridad de todos los estados de la República, quienes al unísono se han organizado para enviar víveres, agua y otros materiales de primera necesidad, apoyando a nuestros compatriotas que están atravesando momentos difíciles.

Con la solidaridad de la ciudadanía de todo el País y el contundente plan de emergencia, puesto en marcha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es seguro que en unos meses se logrará la reconstrucción de este importante centro turístico nacional. Pronto Acapulco va a quedar reconstruido en su totalidad. Lo afirmamos con plena certeza, sin ningún resquemor, ya que hay confianza en la estrategia del gobierno de la cuarta transformación para restañar los efectos devastadores que causó el huracán Otis, que dejó escenas dantescas difíciles de olvidar por los habitantes del puerto.

Con la fortaleza y la participación del pueblo y un gobierno empeñado en volver a poner de pie a Acapulco se logrará realizar esa magna tarea. Por fortuna, ahora hay un buen gobierno, honrado, que no se roba ni malversa el dinero destinado a los desastres, como se estilaba en los gobiernos prianistas, donde, después de cada desastre natural, aparecían nuevos ricos, funcionarios que desviaban en su beneficio los recursos que deberían destinarse a atender dichos meteoros naturales. Ahora el apoyo se estará entregando directamente, sin intermediarios, a las víctimas, a las familias, privilegiando a los que menos tienen y más han resultado afectados. Ante las groseras y cínicas críticas de algunos conservadores, que reclaman que “no hay Fonden”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro y ha dicho que “hay presupuesto para atender la hecatombe dejada en Acapulco. Y se va a echar mano de todo el presupuesto, no de un fondito, porque dinero hay, porque ahora nadie se lo roba”.

Con esta aclaración por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, caen por su propio peso los infundios lanzados a granel por la prensa conservadora, que ha difundido falsas noticias, realizado montajes y difundido rumores de la más baja estofa, buscando comerciar políticamente con la tragedia del huracán Otis, y queriendo desalentar la natural tendencia popular a la compasión, al envío de ayuda y a la solidaridad con los hermanos guerrerenses, que han sufrido en carne propia los estragos del peor huracán en toda la historia del País. En realidad, los prianistas dan pena ajena, no se miden en su campaña de odio al Presidente López Obrador: frente a la tragedia social de un pueblo entero sufriente, la derecha solo piensa en ver cómo sacar raja política, así se presenta con su verdadero rostro.

Afortunadamente, este país cuenta con una ciudadanía sumamente politizada, a la cual, a estas alturas, es imposible que se le manipule con sofismas esparcidos sin ton ni son. Por fortuna, poco eco encuentra la derecha en la sociedad. Los ciudadanos han aprendido a identificar la frustración, la desesperación de los conservadores, porque su candidatura no levanta ni espuma. Los ciudadanos conocen de sobra ese discurso de la derecha, pleno de infundios carentes de la mínima objetividad. Allá ellos, en su conciencia cargarán ese desatino. Lo cierto es que cada día aumenta el rechazo popular a los partidos políticos aliancistas, por su hambre insaciable por volver a toda costa al poder, olvidándose de los problemas populares, en una espiral política que no tiene retorno. Los rostros que presentan y su discurso están en las antípodas de los intereses del pueblo.

Los partidos políticos aliancistas están desfasados de la realidad nacional, y ese extravío político lo van a pagar caro frente a la ciudadanía, la cual en la actualidad tiene muchas cuentas pendientes con los partidos de la derecha -el PRI y el PAN, que al final resultaron ser lo mismo-. Lo más seguro es que, en la elección que viene, los ciudadanos van a pasarle la factura de tanto olvido, de tanta corrupción y tanta omisión a atender la agenda social por parte de los privatizadores. Aún está fresca en la memoria ciudadana que, juntos, los prianistas rechazaron la reforma electoral y la reforma eléctrica, votando en favor de las compañías extranjeras.

El pueblo aguanta, pero no perdona: los ciudadanos no olvidan a los que se oponen a ampliar sus libertades políticas, tampoco a los traidores a la patria. Mi vaticinio es que en las elecciones del 2024 la ciudadanía va a cobrarse esos agravios. No nos extrañemos que decida de una vez por todas enviar a priistas y a panistas al basurero de la historia.