omar_lizarraga@uas.edu.mx

Ante el aumento de la migración internacional indocumentada, se espera que este año 2024 se refuercen las fronteras tanto en México como en Estados Unidos. Pero las condiciones sociales, económicas y políticas en los países de origen seguirán siendo factores de expulsión de población, tal vez más este año que inicia, que en años anteriores.

En el año 2023, un total de 686 mil 732 personas en condición migratoria irregular, fueron devueltos a su país de origen, luego de ser presentados ante la autoridad mexicana. La mayor parte de ellas y ellos fueron detenidos o “rescatados” en los estados del sur, principalmente en Chiapas y Tabasco. Esta cantidad de migrantes irregulares presentados y devueltos, representa un aumento considerable con respecto al año 2022, que fue de 441 mil. El origen de la mayoría, ha sido de Centro y Sudamérica, seguido de algunas islas del Caribe.

La condición de indocumentados, los expone a grandes peligros en toda su travesía, pues ese clandestinaje los convierte en víctimas fáciles de delitos como robos, extorsiones, secuestros, trata de personas, violaciones y desapariciones.

Ante esta situación, las personas en condición de movilidad, emplean estrategias y hacen uso de recursos materiales y no materiales, con el objetivo de llegar a su destino. En algunos casos ese destino es México, en otros casos, es Estados Unidos.

Los recursos económicos con los que cuentan son de suma importancia, pues en ese universo de población, los hay quienes tienen la posibilidad de pagar transporte, de pagar sitios de alojamiento, de comprar alimentos y bebidas.

Pero muchas veces el éxito de su travesía depende más de los recursos personales intangibles, tales como el capital social y el capital humano. En cuanto al primero, se refiere a las redes sociales integradas por amigos o familiares, que pueden fungir como guía en el viaje, una compañía en quien confiar, alguien que da apoyo moral y tal vez económico. Muchas veces esas redes facilitan el alojamiento temporal o permanente en el lugar de destino. También facilitan información sobre ofertas de trabajo y a cómo movilizarse en un lugar extraño.

En cuanto al capital humano, me refiero aquí, al conocimiento y experiencia que puede tener un migrante. De acuerdo a múltiples charlas que he tenido con ellas y ellos en su tránsito por Mazatlán, me he dado cuenta que llegan hasta aquí, gracias a que tienen experiencia propia o de terceros; conocen los peligros del viaje y de las distintas rutas. Saben cuáles medios de transporte tomar, sus costos, las conexiones, etc.

Cuando carecen de recursos económicos, la experiencia y el conocimiento se vuelven de trascendental importancia, ya que conocen la localización de albergues, comedores y casas de migrantes a lo largo de México. Las y los que tienen mayor nivel educativo, son conscientes de sus derechos humanos y no en pocas veces los hacen valer en su trayecto, lo que les permite una mayor protección ante posibles abusos de autoridades gubernamentales.

Una estrategia de protección actual, es la de viajar en grandes grupos o caravanas. De esta manera se cuidan unos a otros, ejercen presión política y tienen asesoría legal por parte de organizaciones no gubernamentales.

Finalmente, el auge de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC´s) facilitan la organización, tanto de migrantes solitarios, como de grupos y caravanas; en redes sociales, grupos de whatsapp y páginas de Facebook, comparten entre la comunidad migrantes y no migrante, los riesgos y estrategias para lograr llegar a su destino deseado.

Es cuanto...