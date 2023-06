rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

¿Cómo lograr llegar con un mensaje claro al destinatario, sin ruidos, barreras o interferencias, y lograr una respuesta clara, medible y precisa?

La frase inglesa “get back” (volver, regresar) se hizo famosa en los años 60, debido al lanzamiento de la canción inglesa del mismo nombre, de los compositores integrantes del grupo Los Beatles, Lennon-McCartney.

Otra palabra semejante se usaba desde los años 40, aunque en un círculo más especializado. Nos referimos a la voz “feedback”, que se traduce como retroalimentación. Este concepto pertenecía a la jerga de la investigación militar y en la cibernética, que era la disciplina del control y comunicación en animales y máquinas, implementado por Norbert Wiener.

Cuando su servidor estudió comunicación, era muy recurrente el término “feedback”, ya que la cibernética (en griego kybernetes), es la ciencia mediante la cual se estudia el arte de pilotar un navío. Lógicamente, también se utilizaba para estudiar cómo dirigir misiles o cohetes de forma confiable, de manera que llegaran a su destino y dieran en el objetivo sin ninguna interferencia o desvío.

Aplicado al terreno de la comunicación, la semejanza es evidente. ¿Cómo lograr llegar con un mensaje claro al destinatario, sin ruidos, barreras o interferencias, y lograr una respuesta clara, medible y precisa?

Me disculparán, mis queridos lectores, por utilizar el anglicismo “feedback”, en lugar del concepto “retroalimentación”, pero debo señalar que el ancho de la columna en la página del periódico no permite colocar en el título palabras muy largas, sin necesidad de separarlas silábicamente. Por eso, me tomé esta licencia, aunque el diccionario de la Real Academia también permite el uso de este anglicismo.

Bueno, valga esta larga introducción para agradecer a los lectores mazatlecos, así como a las brillantes comentaristas, su presencia y participación en la presentación de mis libros. Su retroalimentación es esencial, porque constituye un termómetro de su aceptación a la temática de la columna. ¡Eternamente agradecido!

¿Escucho la retroalimentación?