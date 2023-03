La situación de los niños jornaleros es la realidad más cruel de los campos sinaloenses. No solo carecen de educación, también viven en condiciones insalubres y en el hacinamiento. Sufren de malnutrición. Están aislados de los servicios de salud. Padecen enfermedades por exposición a agroquímicos, que luego repercuten en su desarrollo, por no ser atendidas a tiempo. Son obligados a madurar demasiado pronto, no tienen oportunidad de disfrutar su niñez. Y entre los jóvenes hay un alto índice de alcoholismo y embarazo adolescente, que en la mayoría de los casos son producto de violaciones. Ninguno de estos fenómenos sociales, pueden considerarse un accidente. Es la condición inherente a los modos de producción agrícola industrial que se despliegan sin supervisión de las autoridades.

jorge.ibarram@uas.edu.mx -