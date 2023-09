rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

La fatiga crónica es, sin duda, una de las enfermedades y malestares recurrentes. ¿Y cómo no nos vamos a fatigar, si vivimos continuamente pisando el acelerador y soportando el estrés? ¿Cómo no nos vamos a fatigar, si no tenemos momentos de quietud, reposo e introyección? ¿Cómo no nos vamos a fatigar, si todas nuestras fuerzas y actividades se vuelcan hacia el exterior? ¿Cómo no nos vamos a fatigar, si buscar ocupación es siempre nuestra única y mayor preocupación?

En su libro El arte de la quietud en un mundo agitado, Magnus Fridh propone tres ejercicios para salir de ese estado de ebullición constante. En primer lugar, un tiempo de no hacer nada al volver a casa: “Dejo el teléfono fuera de mi alcance y puedo percibir cómo las tensiones y las asperezas se van suavizando con cada segundo que pasa. En ese instante de descanso sin planificación y sin tiempo de finalización preestablecido, se entreabre una puerta hacia algo más sosegado”.

En segundo lugar, propone un encuentro con la naturaleza: “En este sutil reencuentro, el estrés se reduce, la presión sanguínea baja y tanto el estado anímico como la creatividad mejoran. Son los efectos que tiene en nosotros lo que llamamos un baño de bosque. Una creciente sensación de estar en casa”.

Por último, sugiere una meditación diaria: “El cuerpo deja de apresurarse y parece sentirse a gusto con estarse quieto. Por dentro, el bullicio se reduce de forma notoria. Al cabo de un rato las actividades cesan casi por completo y me veo entrando en una vacuidad agradable y libre de pretensiones. Independientemente de las circunstancias y del humor que tengo, algunos días durante la meditación experimento un bienestar que no conoce de límites”.

¿Sufro de fatiga crónica? ¿Soy incapaz de relajarme y concentrarme?