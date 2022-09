lqteran@yahoo.com.mx

Solo los opositores, en su empecinamiento, se niegan a reconocer los logros incontables que se están dando en el País. Estamos seguros que el gobierno democrático presentará buenas cuentas a los ciudadanos al término de su mandato.

Ante la aguda problemática nacional, los ciudadanos están ciertos de los esfuerzos que realiza el actual régimen con el propósito de remontar la situación de crisis casi crónica que nos heredó el prianato. Los proyectos estructurales están pensados con esa idea, lo hemos enfatizado, de sentar las bases de un despegue económico, que permitan al trabajador tener mejores salarios y lograr un mejoramiento estable.

No se puede negar que, desde la llegada del actual régimen, no se ha perdido tiempo, impulsando obras de infraestructura, como el Tren Maya, que detonará el turismo en el sureste, zona por mucho tiempo abandonada, así como la Refinería Olmeca en Tabasco, que permitirá que ya no importemos gasolina. Hay, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, una lucha febril por lograr el mejoramiento de los más necesitados.

Estamos seguros que el gobierno democrático presentará buenas cuentas a los ciudadanos al término de su mandato. Lo que se habrá logrado en un solo sexenio sin corrupción no va a ser poca cosa, sencillamente en obras de infraestructura habrá obras muy importantes, inéditas en los anales de la historia moderna del país, que van a llenar de orgullo a los ciudadanos que aman a su país y desean el bienestar para el pueblo es general.

Para los dos años que le quedan al actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se le ve con el mismo ánimo del primer día de su gobierno. Seguros estamos que no va a bajar la guardia; al contrario, va a redoblar su actividad con la idea clara de no dejar inconclusa ninguna obra en proceso, como era la costumbre de los pasados gobiernos. El 2024 los ciudadanos van a recibir un país con un nuevo rostro, incluyendo los dos temas principales en la agenda del presente gobierno: el combate a la corrupción y a la impunidad, así como abatir la inseguridad.

Lo que expresamos del éxito del actual gobierno no son solo buenos deseos, el pueblo lo corrobora con sus propios ojos, de ahí que no hablamos al tanteo, pues hay suficientes elementos que nos permiten verificar nuestras afirmaciones. Ya habrá tiempo sobrado para comprobar lo que aseveramos, en el próximo año tendremos listos por lo menos el Tren Maya y la refinería Olmeca produciendo petróleo y derivados como gasolina y diesel. Es claro que tenemos convicciones, ideales, pero en nuestro análisis tratamos de ser objetivos, no nos anima ningún interés político o ideológico en lo que asentamos, son en los hechos duros en los que nos basamos.

Es digna de celebrar la actitud responsable de los Legisladores que aprobaron la reforma constitucional que permite al presidente mantener a las fuerzas armadas por nueve años más en actividades de seguridad. Los grupos parlamentarios que aprobaron dicha reforma son dignos de aplauso por parte de los ciudadanos, porque fueron receptivos al clamor popular, fue muy positiva su actitud, esperamos en lo sucesivo sigan mostrando esa actitud en bien del pueblo.

Eso es lo que el pueblo demanda de los representantes populares: que cumplan con su función de representar al pueblo y nunca jamás se vuelva a apoyar intereses extranjeros en contra de los mexicanos. De esa manera se consolida la democracia, que es una de las aspiraciones más sentidas de los ciudadanos en el país. Existen actualmente las condiciones objetivas y subjetivas para el establecimiento pleno de la democracia, por eso es estimulante ver cada vez con mayor claridad que el país marcha hacia la consolidación de su vida pública nacional. La ciudadanía se muestra firme en alcanzar ese propósito, estamos en tiempos definitorios para el establecimiento de la democracia.

En el pasado quedan las historias de los dinosaurios y de tantos cacicazgos políticos, estatales y nacionales, que parecían inamovibles. Pero el pueblo es mucha pieza y el 2018 decidió darle vuelta a esa página de la historia política de ignominia. Hoy vemos resultados donde se corrobora que vamos avanzando con pasos firmes en lograr ese objetivo democrático, eso entusiasma a los ciudadanos, no podemos desdeñar acontecimientos que últimamente se han protagonizado en el país con esos fines.

Seguimos con la certeza en el establecimiento de la democracia. Es un hecho tangible, además, que los ciudadanos van a corroborar en las elecciones que vienen su apoyo al cambio verdadero. Pese a la sesgada actuación del INE, último reducto de la casta burocrática del antiguo régimen, la democracia en México llegó para quedarse.