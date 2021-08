Feminismo y diplomacia cultural

A Inés

La crisis ha superado la intención del Gobierno mexicano de impulsar su diplomacia cultural y se ha enfrascado en un debate sobre si el cargo de agregado cultural puede ser ocupado por una persona crítica con el Gobierno de López Obrador o no...

Por abreviar, la escalada de despropósitos se dio de la siguiente manera:

1. En una conferencia que dictó Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, sin rubor alguno, dijo que “leer por placer es un acto de consumo capitalista”.

2. Entre los muchos que reaccionaron, el escritor Jorge F. Hernández, y hasta ese momento agregado cultural de la embajada mexicana en España, publicó una columna titulada “Por placer”, donde cuestionó el planteamiento de Arriaga, desatando los demonios de las redes.

3. El poeta Enrique Márquez, que en ese momento encabezaba la dirección de diplomacia cultural de la SRE, anunció la destitución de Hernández por haber tenido “comportamientos poco dignos”. De nuevo las redes ardieron. El 8 de agosto Márquez publicó una segunda carta donde dio nuevas precisiones: Hernández se expresó “en términos muy ofensivos y misóginos” de María Carmen Oñate Laborde, embajadora de México en España. Hernández respondió, que el trascendido que sirvió como justificación para ser echado de su puesto, tuvo que ver con una conversación que se dio en una cena, donde “un advenedizo incómodo” filtró la información, dándose el lujo de “acosarle” y amenazarle con hacer públicas las supuestas grabaciones de los dichos misóginos.

4. La escritora Brenda Lozano sustituye a Hernández en el cargo, encendiendo nuevamente las redes. En ellas le tachan de ser una abierta opositora al proyecto de la 4T. la hasta ahora agregada cultural, resume la desazón en los siguientes términos: “he sido objeto de una desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos [...] injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido”.

5. El nuevo escándalo, que se coló por el resumidero noticioso de “las mañaneras”, condujo a Enrique Márquez a presentar su renuncia, dejando en claro a Marcelo Ebrad que es muy difícil alcanzar consensos, en un momento donde la cultura “debe jugar un papel clave en la reinvención del mundo”.

6. Ante la pregunta específica de por qué designar como agregada cultural a una opositora de la 4T, el Presidente dijo que “es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, intelectuales, que dominaron durante mucho tiempo”. Al igual que sucedió en el caso de la carta compromiso a la que hizo referencia la Secretaría de Salud, López Obrador señaló que a él no se le consultó sobre el nombramiento de Lozano y que, de habérsele preguntado, habría propuesto a una poetisa indígena que sí simpatiza con el proyecto de regeneración nacional.

En todo el rifirrafe, como bien apunta Sonia Corona en El País, “La crisis ha superado la intención del Gobierno mexicano de impulsar su diplomacia cultural y se ha enfrascado en un debate sobre si el cargo de agregado cultural puede ser ocupado por una persona crítica con el Gobierno de López Obrador o no. Los señalamientos hacia Hernández y los ataques hacia Lozano vienen de grupos que se consideran afines a la Cuarta Transformación del Presidente, que se sumerge en un debate de polarización que tiene como trasfondo una pugna política”.

En realidad, el fondo de la discusión tiene que ver con el techo de cristal que refleja una política patriarcal que se encuentra en las antípodas de toda reivindicación feminista. Me explico.

Amelia Valcárcel abre “El feminismo como una forma de habitar el mundo”, con las siguientes palabras: “El feminismo es el conjunto de ideas, teorías, agenda y prácticas políticas que han guiado y guían la defensa de la igualdad y la ciudadanía de las mujeres, así como la abrogación sistemática del antes inargumentado y asumido privilegio masculino en la sociedad”. Por el lugar que tiene en la historia, el feminismo no tiene nada que ver con una moda o una ideología emergente, como afirman algunos.

A decir de Valcárcel, como movimiento intelectual y político, el feminismo ha atravesado por tres etapas que ella describe como “olas”:

1. Primera ola: el feminismo ilustrado (1673-1793). En esta etapa, “nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía política contemporánea. Un discurso, pues, que no compara ya a varones con mujeres por sus respectivas diferencias y ventajas, sino que compara la situación de privación de bienes y derechos de las mujeres con las propias declaraciones e intenciones universales de nuevos conceptos”, asentando las bases que más adelante resignificarían nociones como la libertad y la igualdad.

2. Segunda ola: el sufragismo (1848-1948). El nombre de este segundo momento del feminismo se desprende de un hecho histórico palmario: el feminismo resultó ser una extraordinaria vía para avanzar en la conquista y vivencia de derechos políticos y sociales, como el voto y el acceso a la educación. La lucha se dio a lo largo de 80 “años de agitación, asociaciones, ligas, programas, debates y manifestaciones que se suceden con mayor o menor intensidad en todos los países occidentales, en especial, en aquellos que son formalmente democracias representativas”.

3. Tercera ola: la rebelión (de 1960 al presente). Esta tercera ola “se gestó en los núcleos políticos radicalizados en los que las mujeres jóvenes y activistas, cargadas de esperanza de futuro y convencidas de que las condiciones con los varones ya eran igualitarias descubrieron, de modo repentino, que esto no era así en absoluto. Cada una en su esfera pudo comprobar, y dolorosamente, que las seculares obstrucciones masculinas, los dobles juicios, la misoginia, las tácticas de exclusión, seguían vigentes; pero no por su familia, donde daban por sentado que los prejuicios inerciales gobernaban, sino en los reductos de la más acendrada progresía. Ahí se les seguía exigiendo hacer de mujeres, un papel del que se creían exoneradas, al que renunciaban al entrar a mundos ajenos, y que además no conocían bien”.

Las vindicaciones de esta tercera ola, sin lugar a duda, continúan, porque, como dice Valcárcel, “abundan los maestros: compañeros, novios, profesores, jefes políticos, cineastas, novelistas, pintores, y un muy largo etcétera de varones [que] van indicando poco o nada cortésmente”, el lugar que debe tener la mujer.

Esta es la función del techo de cristal referido líneas atrás: topar, detener, limitar, impedir el verdadero empoderamiento de la mujer. Brenda Lozano, la recién estrenada agregada cultural en España, está en la mira no por falta de inteligencia, talento o capacidad, sino por ser insumisa, por haberse atrevido a ver, evaluar y relatar de manera crítica el lugar que ocupa la mujer en la tan llevada y traída 4T. Eso, para el imaginario patriarcal del Presidente y sus incondicionales, es algo imperdonable, alta traición.

Y por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: ¿Usted ha pensado con detenimiento sobre el poder que el Presidente le ha dado al Ejército? ¿Cuál es el horizonte que debe esperar la ciudadanía en una democracia militarizada como la nuestra?