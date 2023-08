rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

La misión de los filósofos epicúreos y estoicos consistía en cambiar su vida, pues no tenía caso escribir libros académicos o elaborar novedosos conceptos, si no se operaba esa metamorfosis vital en el propio filósofo. Se trataba, pues, un modo de vida y no solamente de un discurso teórico.

Continuando con el tema desarrollado en la columna anterior, sobre la insatisfacción que deja la filosofía cuando se constata que quien la predica no la practica, nos apalancaremos en algunos textos de filósofos fundamentalmente antiguos.

Pierre Hadot, quien no fue un filósofo antiguo, pues falleció el 24 de abril de 2010, pero sí fue especialista en filosofía antigua, apuntó que la misión de los filósofos epicúreos y estoicos consistía en cambiar su vida, pues no tenía caso escribir libros académicos o elaborar novedosos conceptos, si no se operaba esa metamorfosis vital en el propio filósofo. Se trataba, pues, un modo de vida y no solamente de un discurso teórico.

En su obra, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, indicó: “La filosofía antigua propone al hombre un arte de vivir, al contrario que la moderna, que aboga en primer lugar por la construcción de un lenguaje técnico reservado a especialistas”.

Los antiguos filósofos epicúreos y estoicos abundaron en muchas frases contra la filosofía puramente teórica. Por ejemplo, Cicerón, expresó: “No es cierto que exista un arte llamado medicina, que se ocupa de los males del cuerpo, y que no exista el arte correspondiente referido a los males del alma”.

En tono muy similar, Epicuro, precisó: “La medicina no tiene utilidad si no busca eliminar las enfermedades de los cuerpos, igualmente tampoco la filosofía si no busca expulsar la afección del alma”. Ahondando un poco más sobre los peligros del deseo sin límites, en la Carta a Pítocles, que fundamentalmente es un tratado sobre Astronomía, pero entreverado con algunas máximas sobre el arte del buen vivir, Epicuro añadió: “Si quieres hacer rico a Pítocles, no aumentes sus dineros, sino limita sus deseos... No es bueno desear cosas que son imposibles”.

¿Sigo una filosofía práctica? ¿Me ejercito en la metamorfosis?