A no ser que quiera remarcar al Rubén Rocha Moya distinto al que Sinaloa conocía, aquel que defendía convicciones y proponía la conciliación antes que el choque, el candidato a Gobernador del Movimiento Regeneración Nacional y Partido Sinaloense se mostró el fin de semana fuera de sí y lejos de la alfombra de confort que recorrió desde que en septiembre de 2018 llegó al Senado e inició el proyecto político donde estaba solo, sin rival al frente. Cualquier estrategia de campaña o fanatismo que proclama el triunfo antes de que el voto diga la última palabra, debería preocuparse por el viraje rochista de lo holgado a la incomodidad.

Todo lo que no había pasado durante los más de 30 meses que Rocha Moya lleva construyendo el sueño de ocupar el cargo que hoy desempeña Quirino Ordaz Coppel, a quien por cierto asesoró y defendió en las políticas públicas implementadas por éste, se cimbró en la jornada de 72 horas en la que el candidato morenista transitó abruptamente del triunfalismo al desfiguro.

Esta fase que prende focos rojos en la alianza electoral Morena-PAS comenzó el jueves 15 de abril cuando Rocha perdió los estribos ante una periodista de Los Mochis que le recordó que si los productores del campo ya no tomaban casetas de peaje en demanda de mejores precios para sus cosechas es porque en el actual gobierno se les reprende. “Ah, mira, tenemos a una defensora del viejo régimen aquí”, respondió el candidato tratando de exhibirla y ridiculizarla, sin embargo, lo que logró fue la protesta del gremio reporteril.

Enseguida, el 16 de abril, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo vino a inducirle a la campaña rochista el imprudente tema de la narcopolítica al señalar que en este partido “el único que pone candidatos es el pueblo y no el narco”, en una declaración fuera de tono que derivó de una pregunta que el líder morenista manejó como novato jefe de grupo de cualquier escuela secundaria. Se puso a hablar de la soga en la casa del ahorcado.

Y así, en cadena, el sábado significó el mayor desquiciamiento de quién afirma lidera las mediciones de intención del voto. Un Rocha desencajado arremetió contra los pronunciamientos que Heriberto Félix Guerra, excandidato a Gobernador y ex Secretario de Desarrollo Social federal, y el empresario Enrique Coppel, hicieron a favor de Mario Zamora Gastélum, candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática. Los acusó, incluyendo al Gobernador Quirino Ordaz, de encabezar una campaña negra contra él.

En este marco hizo dos exhortos muy al estilo amenazante que los candidatos morenistas le imitan al Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Uno, que no cultiven el odio contra los candidatos de Morena y el PAS; dos, que no le entren a las campañas negras metiéndole dinero a la alianza del Prian”. En días anteriores procedió a descalificar a la Coparmex Sinaloa al adelantar que no asistirá al debate electoral organizado por la cámara patronal porque “es del Prian” aunque en la víspera se había reunido con empresarios de Mazatlán, Culiacán y Guasave, algunos de ellos miembros de la organización que descalificó, sin meter allí el discurso de los pobres contra los ricos, o viceversa.

Tantos derrapes de Rocha tienen justificación en el desespero. Lo reconozca o no, se le está acercando con mucha rapidez Mario Zamora al punto del empate técnico y la presencia aquí del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, así como de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Claudia Ruíz Massieu trae la señal de que la alianza “Va por México” identifica la posibilidad de la victoria electoral en Sinaloa.

La otra causa de los resbalones que delatan que Rocha ya no pisa un terreno futurista tan firme para él tiene que ver con la cercanía del primer debate de candidatos a Gobernador que se realizará el jueves 22 de abril, al cual no quiere asistir pero los demás competidores lo están orillando a presentarse. El pasmorenista sabe que será duramente cuestionado por su incongruencia entre un ayer de grandes valores políticos y el presente de la ignominia como cimiento de un proyecto de poder.

De todos los errores cometidos en tan pocas horas, el que más golpea al candidato de Morena y PAS es la acusación que hace contra Quirino Ordaz. Por dos motivos: a quién antes era su jefe y hasta le elogiaba las acciones de gobierno, hoy lo acusa de los peores ataques a la democracia; dos, sí es capaz de romper relaciones con el Mandatario estatal pero no con los personajes y camarillas que ahora arrastra como lastres y que le dificultan concretar el anhelo que durante más de dos años ha alentado.

Y enfrentarse con la prensa, con los empresarios y con el Gobernador en un fin de semana dificulta resaltar al Rocha inteligente, sereno y libre de ataduras que es el que necesitaría Sinaloa para la transformación que le ofrece. Perder la cabeza en la cercanía de momentos cruciales de la elección es síntoma de que los planes toman rumbos inconvenientes.