“Fly to quality” (vuelo a la calidad)

El tipo de cambio rompe la barrera de los 20 pesos nuevamente para cotizar en la semana en máximos de 20.70 pesos, su mayor aumento desde hace 3 meses. El movimiento al alza del dólar americano contra todas las divisas se dio después de los comentarios de Jim Bullard, presidente de la FED de San Luis, cuando declaró que él espera la primera subida de tasas de interés en EUA a fines de 2022. Esto fue una sorpresa negativa para el mercado, el Tresury a 10 años subió a 1.52 por ciento, el de 2 años llegó a 0.25 por ciento (nivel más alto desde abril 2020), y el índice del dólar ganó más terreno y por lo tanto se debilitaron todas las monedas emergentes.

Lo anterior termina con un periodo de estabilidad del tipo de cambio, que según AMLO era una muestra del éxito de su política económica, pues en los casi 3 años de su gobierno se ha mantenido una estabilidad cambiaria. La realidad es otra, sí hay un incremento del tipo de cambio de $19.68 en noviembre de 2018 a niveles actuales de 5.18 por ciento ($20.70). Lo que sí es correcto, es que, si comparamos los Gobiernos de Peña, Calderón y Fox, contra el de AMLO, los datos muestran en los casi 3 años de gobierno de AMLO, ha sido el que ha tenido la mayor estabilidad cambiaria del peso. Me parece que este cuidado sobre el nivel del tipo de cambio, de parte de la SHCP y sobre todo del Banco de México, tiene que ver con el mandato de López Obrador a ellos, pues como buen político ha entendido que uno de los aspectos económicos más importantes, que la población le da estrecho seguimiento es al nivel del tipo de cambio peso-dólar, pues lo relacionan con lo bien o mal que se están manejando las finanzas públicas desde el gobierno.

Y tengo la impresión que igualmente para AMLO el hecho de que la paridad cambiaria permanezca estable, quiere decir que las finanzas nacionales, no andan tan mal como muchos medios lo expresan. No entiende que el tipo de cambio del peso-dólar tiene que ver más bien con los movimientos de los mercados de divisas y coberturas y que la fortaleza del peso no quiere decir que nuestra economía esté fuerte, si no más bien con la debilidad que el dólar ha presentado los últimos 3 meses, en virtud de la política monetaria expansiva en EUA, inyectando liquidez y manteniendo sus tasas de interés cercanas a cero con el fin de que la economía norteamericana se recupere lo antes posible de la crisis provocada por la pandemia. AMLO tiene muy presente la frase que alguna vez expresó el ex Presidente Lopez Portillo ya fallecido “presidente que devalúa se devalúa”.

En México los rendimientos de los Cetes a 28 días los últimos años ha sido a la baja, en diciembre de 2019 estaban al 7.25 por ciento, a diciembre de 2020 estaban a 4.25 por ciento y hoy están al 4 por ciento, En términos reales, el 4 por ciento es abajo de la inflación que se estima en 5 por ciento, por lo que el rendimiento neto es negativo. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores, en diciembre del 2020 se ubicaba en los 44,066 puntos para un rendimiento en ese año de solo el 1.21 por ciento. Al 18 de junio de este año se ubica en los 50,319 puntos para un rendimiento en lo que va del año del 14.19 por ciento nada mal contra lo que paga la renta fija.

El Índice Dow Jones de la Bolsa de New York se ubica en los 33,290 puntos para un rendimiento en el año del 8.77 por ciento en dólares. El Índice S&P 500 se ubica en los 4,166 puntos para un rendimiento en el año del 10.93 por ciento.

El año pasado obtuvo un rendimiento también sobresaliente de 16.26 por ciento en dólares. El oro y la plata en el 2020 obtuvieron rendimientos muy buenos, del 26.68 y 46.77 por ciento respectivamente,pero este año sus rendimientos son negativos hasta ahora, de -6.07 y -0.388 por ciento.

El 16 de junio la Reserva Federal de EUA (FED) mostró los primeros indicios de que las carretadas de dinero barato de los últimos 15 meses estaban por terminar. Como consecuencia de este aviso, los mercados financieros de todo el mundo realizaron los ajustes necesarios en sus portafolios, lo que provocó el fortalecimiento del dólar, ya que también ocurrió el denominado “fly to quality” o vuelo a la calidad de activos, que quiere decir que se vendieron bonos de países emergentes como México por ser consideradas posiciones de riesgo.

El presidente de la FED de San Louis James Bullard dijo que la FED podría subir las tasas de interés en el 2022, en virtud de que la expectativa de inflación para finales de este año es superior al objetivo del 2 por ciento.

Como conclusión podemos decir que la buena noticia es que la economía en EUA se recupera, la mala, que se acaba el dinero barato y que las tasas de interés empezarán a subir el año entrante.