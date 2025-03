No podemos formar sacerdotes burros que nunca hayan leído a Dostoyevsky. El humanismo es fundamental en la formación sacerdotal.

La formación humana es fundamental en todos los órdenes para construir una persona madura y equilibrada. Alguien podrá objetar que la formación religiosa es más esencial que la humana, pero si no se tiene el sustrato básico será imposible pensar en el escalón superior.

Así lo dio a entender el papa Francisco en una entrevista que concedió a la periodista Bernarda Llorente, publicada el viernes 20 de diciembre de 2024 por el Canal Orbe 21 de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

El Pontífice fue enfático: “No podemos formar sacerdotes burros que nunca hayan leído a Dostoyevsky. El humanismo es fundamental en la formación sacerdotal”. Todavía especificó que si los estudiantes del seminario se dedicaran solamente a estudiar filosofía y teología serían como una fruta seca, pues les faltaría esa base humanística.

Después, volviéndose fijamente a la reportera subrayó: “Como te dije, a mí no me espanta uno que no haya leído a Dostoyevsky, uno que no haya tenido una formación, aunque sea autodidacta; pero en las artes, sobre todo literatura, también música, pero literatura sobre todo”.

Precisó que no se puede formar iniciando por la cima, sino que se debe ir gradualmente escalando y tomando sabor a la literatura: “Hay que buscar las cosas más accesibles para tomarle gusto a la literatura en la formación humana y en la formación sacerdotal, porque es parte del humanismo de la persona. El cientificismo solo no sirve, te hace bueno y buen instrumento, pero un instrumento sin corazón”.

Prosiguió: “Martín Fierro es una obra de arte que no es solamente para tocar la guitarra; Güiraldes nos presenta obras de primera categoría. Argentina tiene grandes literatos que nos pueden ayudar a ir adelante. Borges es un grande, ir a lo nuestro y también a lo universal”.

