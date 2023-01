Formar en los clásicos

La palabra clásico surgió entre los romanos para referirse a los marinos que formaban una flota. Con el tiempo, llegó a significar la señal dada en el ejército por una trompeta. Posteriormente, comenzó a llamar clásicas a las obras de literatura que ninguna persona que se preciara de culta podía dejar de leer. A partir del Renacimiento, se llamó también clásicos a los periodos históricos y culturales de mayor importancia o esplendor. De ahí, se llamó clásico a cualquier arte o ciencia, a la vez que a las clases y lecciones que se impartían en las universidades por ser válidas y dignas, sin estar sujetas a los avatares de la moda.

Por tal motivo, la escritora italiana Andrea Marcolongo busca resucitar las lenguas muertas, especialmente el griego, como lo demostró con su obra “Etimologías para sobrevivir al caos”. En una entrevista para el periódico La Nación, señaló:

“Lo clásico es la única manera de contar el presente. Igual que unas potentes gafas, te ayuda a ver lo que te rodea. El primer mundo intelectual que descubrí fue el griego, a los 14 años y no considero que pertenezca al pasado. Clásico no es viejo, es lo que está fuera del tiempo. Es atemporal. Lo que sucede es que no está de moda”.

Indicó que se ha trastocado la meta de la educación: “La educación se ha convertido en una mera formación para trabajar. Se forman trabajadores, pero no ciudadanos. Esta es la primera responsabilidad de los políticos, antes de hablar de cualquier cosa: el estado de su sistema educativo”.

Preocupada por devolver a las palabras su sentido original, expresó: “Las palabras son como maletas y el pensamiento es el contenido. Hay que evitar que se queden sin nada dentro”.

¿Me formo en los clásicos?