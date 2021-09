Si usted quiere construir unos topes frente a su negocio o su casa, hágalo con confianza, igual el gobierno municipal no lo va a molestar para nada.

Y con mayor razón si quiere construirlos en alguna de las avenidas remodeladas por el gobierno del Estado, porque en el ayuntamiento le van a decir que no pueden impedirlo pues “no han recibido la obra”.

La verdad es que, a menos que usted tenga cierto tipo de influencias, no va a terminar ni siquiera de barrer donde quiere poner el tope cuando ya lo van a estar multando y, si se descuida, hasta llevándoselo al Tribunal de Barandilla.

Así son las cosas en este puerto y tenemos varios botones de muestra sobre lo que le digo.

Y al modo, todo mundo indignado, pero nadie hace nada para impedirlo ni para obligar al gobierno municipal a cumplir su deber.

Las cámaras empresariales y colegios de abogados, calladitos, como siempre.

Uno que otro ciudadano con conciencia, expresa en redes sociales su molestia y su indignación.

Pero de ahí no pasa. Lo cierto es que, en esta ciudad usted puede hacer lo que quiera y violar impunemente la ley, a condición de que tenga las influencias necesarias en el gobierno municipal.

Y sobre todo si le metió lana a la campaña para que ganara el Químico. Faltaba más, el amigo es agradecido y está super dispuesto a pagar los favores.

Si hasta se volvió el “Pely” de los Leones de Yucatán (equipo de beisbol de sus cuates) y le regaló a AMLO una casaca del equipo.

Fuera máscaras, el Alcalde ha demostrado que su gobierno es de cuates y cuotas y que, si usted invirtió en él, pues amor con amor se paga, aunque sea inmoral e ilegal.

Aunque parezca increíble, el director de Planeación del Desarrollo Urbano del gobierno municipal, respondió una solicitud de información que le hice sobre los topes que están frente al Hotel Inn at Mazatlán, confesando que se construyeron sin que esa oficina haya entregado algún permiso.

Ah, pero el director se disculpa diciendo que no pudo hacer nada para impedirlo, porque el gobierno del Estado tiene la culpa pues no le ha entregado la obra de remodelación de la Avenida Camarón- Sábalo.

Tengo la sospecha de que el gobierno del Estado ya entregó la obra al ayuntamiento y estoy esperando que me lo confirmen en respuesta a una solicitud de información que le hice.

Imagínese usted que el gobierno del Estado me diga que ya entregó la obra. Mal se va a ver el director de Planeación respondiendo falsamente a una solicitud de información.

Eso es grave y no solo es causa de responsabilidad administrativa, sino es un delito.

Varios ciudadanos se han puesto en contacto conmigo, interesados en saber si hay herramientas legales para corregir las violaciones a derechos humanos cometidas porque el gobierno municipal permitió construir esos topes sin permiso y sin respetar las normas técnicas.

Es buena noticia que cada vez más, los ciudadanos pasen de la molestia a la acción y estén dispuestos a llevar estos temas a los tribunales.

Como lo he dicho antes. Las cosas no cambian en un día, pero hay un día en que las cosas empiezan a cambiar.

No se quede cruzado de brazos y si considera que un particular, una empresa o el gobierno municipal está actuando ilegalmente, no solo se queje, mejor no se deje y llévelos a los tribunales.