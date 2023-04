Jesús invitó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo, pero hay una cruz que ninguno queremos sobrellevar y, sin embargo, convive desde el inicio de la humanidad: la guerra.

Jesús invitó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo, pero hay una cruz que ninguno queremos sobrellevar y, sin embargo, convive desde el inicio de la humanidad: la guerra.

En la séptima estación del Vía Crucis del Coliseo, “Jesús cae por segunda vez”, intervinieron dos adolescentes de África Septentrional que viven en campos de refugiados. El mayor expresó: “Si hubiera habido paz, me hubiera quedado en mi casa, donde nací, y disfrutado de mi infancia. Aquí la vida no es buena. Tengo miedo del futuro, por mí y por los otros niños... Cada vez se promete la paz, pero seguimos cayendo bajo el peso de la guerra, nuestra cruz”.

El segundo resaltó: “Muchos niños no van a la escuela porque no hay maestros ni escuelas para todos, el lugar es demasiado pequeño y está lleno de gente, no hay ni espacio para jugar al futbol. Queremos paz para volver a casa”.

En la octava estación, “Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén”, se escucharon voces del sudeste asiático: “Somos un pueblo que ama la paz, pero estamos aplastados por la cruz del conflicto: por la violencia, por los movimientos internos, por los ataques a los lugares de culto... Las lágrimas de nuestras madres lloran el hambre de sus hijos. Y como ellos, yo tampoco tengo muchas palabras para orar, pero sí muchas lágrimas para ofrecer”.

En la novena, “Jesús cae por tercera vez”, tocó el turno a una mujer consagrada de África Central, quien manifestó que, entre los asesinatos, pérdida de familiares, amigos y colegas a causa de la guerra, surgen varias preguntas y una sola respuesta: “Ama como Jesús te ama...”.

Añadió: “Fue la luz en medio de la oscuridad. Comprendí que tenía que sacar la fuerza para amar”.

¿Amo intensamente?