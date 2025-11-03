La fugacidad de la vida es una verdad que aparece constante en la poesía universal. Todos los pueblos y naciones le dedican alguna línea, al menos, a ese mensajero mortal que irrumpe cortando el hilo de nuestra existencia, o apagando la llama del cirio de nuestro cuerpo.

El poeta Netzahualcóyotl se preguntó: “¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí”.

Incluso, los místicos subrayaron que la muerte no es un aniquilamiento, sino otra vida cubierta con un velo, como señaló San Agustín: «La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado.

Yo soy yo, vosotros sois vosotros.

Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo.

Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho...

La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado.

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?

Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino.

¿Veis? Todo está bien”.

El poeta Elías Nandino se preguntó: ¿Qué es morir? Y respondió: “Morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo”.

El mismo Nandino refirió que la muerte no es extraña a nosotros, pues vive escondida en nuestro interior, como nuestra permanente compañera: “Mi voz oculta me advierte que la muerte con que muera no puede venir de fuera, sino que debe nacer de la hondura de mi ser donde crece prisionera”.

¿Asimilo sabiamente la fugacidad de la vida?