Gastos gringos

Paquete de gasto

¿Prohibir armas?

https://www.lewrockwell.com/2021/10/no_author/twice-as-many-killed-with-knives-than-rifles-shotguns-combined-fbi-report-shows/

Twice as Many Killed with Knives than Rifles & Shotguns Combined, FBI Report Shows, Uniform Crime Report (UCR) data deals blow to Democrats’ anti-gun agenda, By Jay Greenberg , Neon Nettle, October 2, 2021.

“Más del doble de personas han muerto en Estados Unidos causados por cuchillos que con rifles y escopetas aunados, muestra un nuevo informe publicado por el FBI. Los datos del Uniform Crime Report (UCR) muestran la cantidad de personas asesinadas con cuchillos en los Estados Unidos. En 2021, 203 personas han sido asesinadas con escopetas y otras 454 fueron asesinadas con fusiles. 1,732 personas fueron asesinadas con ‘cuchillos o instrumentos cortantes’.

En 2019 y 2018, cuatro veces más personas murieron debido a ‘cuchillos o instrumentos cortantes’ que con escopetas y rifles.

Tres veces y media más personas murieron con “cuchillos o instrumentos cortantes” que con rifles, en comparación con las muertes con rifles. Más personas murieron con puños y pies que con rifles en 2020.

454 personas murieron con rifles en 2020, mientras que 657 fueron asesinadas con ‘armas personales’ (‘manos, puños, pies, etc).

En 2019, 375 personas fueron asesinadas con fusiles pero 639 fueron asesinadas con ‘manos, puños, pies, etc.’

En 2018, el número de personas asesinadas con ‘manos, puños, pies, etc’ fue más del doble que el número de muertos con fusiles de todo tipo. Casi tantas personas murieron con ‘objetos contundentes’ como con rifles en 2020: 454 fueron asesinados con fusiles y 392 fueron asesinados con ‘palos, martillos, etc’.

Ah, pero las buenas conciencias insisten en prohibir las armas de fuego. Así las masas no se matarán entre sí, según ellos. No entienden que cuando la negritud entra en un ser humano, matará al otro con lo que tenga a mano, sobre todo si tiene el cerebro embotado por psicotrópicos producidos y recetados por los mismos ambiciosos de siempre. Las élites políticas quieren desarmar a la población para poder controlarla más fácilmente si ellos conservan el “monopolio legítimo de la fuerza”.