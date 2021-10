Gobernabilidad y concertación política

La historia de México está llena de ejemplos de cómo las promesas de un gobierno a otro no sólo no se cumplen sino que resultan lo contrario a lo prometido. En las administraciones de los últimos seis ex presidentes, el saqueo al país, al presupuesto público y a sus instituciones fueron prácticamente lineamientos de una política gubernamental.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la gobernabilidad se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender éstas de forma eficaz, estable y legítima. Aunque el término para algunos políticos de izquierda tiene sus inconvenientes por situar sus orígenes en el incipiente proyecto económico neoliberal de los años 70, que planteaba respuesta a los problemas de ingobernabilidad en los países capitalistas europeos frente a la crisis del estado de bienestar y su falta de capacidad para enfrentar la creciente demanda social; de acuerdo con el sociólogo francés Michael Crozier, la gobernabilidad enfrentaba dos principales problemas: uno de carácter político por la profunda ideologización de la época, la excesiva burocracia del gobierno y la falta de responsabilidad ciudadana a sus obligaciones; y dos, por las causas económicas, sociales y culturales que llevaron a Europa a una situación de ingobernabilidad. Según Crozier, la falta de gobernabilidad obedece también a la creciente erosión de instituciones como la Iglesia, el ejército y la universidad a partir de la crisis de 1968, por lo que plantea que la ingobernabilidad de nuestras sociedades es resultado de un fracaso cultural, en el que las instituciones tradicionales pierden paulatinamente autoridad frente a una creciente individualización en nuestras sociedades. A partir de entonces la idea de gobernabilidad ha estado presente en el discurso de los gobiernos, que como en México, continúan en la interminable búsqueda de consagrar la dichosa gobernabilidad. Hoy día este concepto se consolida con dos ideas básicas: la eficacia en recibir y la de atender la demanda social, lo cual se traduce en una relación de estabilidad entre gobierno y sociedad. Es decir, demanda ciudadana, más atención gubernamental, es igual a gobernabilidad. Sin embargo, ello implica todo un proceso de gestión, organización y acción de los gobiernos, que a su vez transitan por una entramada ruta de dificultades que tiene que ver con la vida administrativa de las instituciones públicas. Gobernar y lograr gobernabilidad han sido retos que van de la mano, ambos se alcanzan a través del ejercicio de la política, la democracia y el respaldo de la sociedad. Cuando estos tres elementos se separan por intereses distintos suelen ser la causa del fracaso de ambas aspiraciones. Una impresionante e infame historia de engaños, robo e impunidad de una consabida clase política y empresarial de la que el propio Presidente López Obrador nos recuerda cotidianamente en sus conferencias mañaneras. A poco más de tres años de que una mayoría de electores expulsó a los anteriores partidos del Gobierno federal y que el pasado 6 de junio un respaldo mayoritario se confirmara en entidades federativas y Cámara de Diputados, los gobiernos de Morena sostienen que las promesas del cambio verdadero de la Cuarta Transformación avanzan y se mantienen. Sin embargo, garantizar las promesas del cambio en la realidad no resulta ser tan sencillo. Combatir la corrupción y distribuir el recurso público con criterios de justicia y responsabilidad, son pilares fundamentales para lograr la gobernabilidad y el bienestar social. Aun así se requiere de medios necesarios para lograrlo como capacidad institucional y la experiencia y vocación del recurso humano. Para los gobiernos estatales de Morena recién electos, el reto es aún mayor, pues enfrentan los dilemas del equilibrio político en los que se conciertan los intereses de élites políticas y económicas locales. No es lo mismo el contexto nacional al contexto local donde las fuerzas políticas actúan e influyen de forma diferente, razón por lo que las decisiones de los nuevos gobiernos tendrán que ser distintas si lo que se busca es la gobernabilidad para lograr los objetivos planteados desde la visión de Morena. En el caso de Sinaloa, a unos días de que se dé a conocer el Gabinete principal del Gobernador Rubén Rocha Moya, los nombres que él mismo ha mencionado y de otros que se ventilan públicamente, anuncian un gobierno en el que estarán representadas todas las fuerzas políticas que han gobernado en anteriores administraciones estatales y municipales. Ante este escenario, los conceptos de gobernabilidad y concertación política en Sinaloa, plantean la necesidad del acuerdo, de la suma de coincidencias, de dirimir diferencias y replantearse propósitos, asumiendo la responsabilidad social de un gobierno plural y representativo. Un verdadero reto para el gobierno del doctor Rubén Rocha y su Gabinete, uno que podría incluso convertirse en ejemplo nacional. Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo martes.