Es común que los negocios se encuentren en aprietos, ya sea como consecuencia de una mala administración, por factores propios del mercado, por la configuración de condiciones macroeconómicas existentes o por una combinación de las situaciones anteriores.

Cuando en nuestro día a día hablamos del desempeño de una empresa, ya sea para sus clientes o con sus trabajadores, resulta complicado encontrar muchos ejemplos que reciban una buena crítica. Lo común en nuestro entorno es encontrarse con negocios que no privilegian la atención al cliente, que brindan un servicio que no es del todo satisfactorio, que imponen condiciones desfavorables en su producto o servicio. Los colaboradores de la mayoría de las organizaciones tienen una perspectiva similar: bajos salarios, pocas prestaciones, malos tratos, horarios incómodos, pocas oportunidades de crecimiento.

¿Acaso las organizaciones no conocen otra forma de trabajar y obtener rendimiento? ¿La ética no parte de la cultura laboral de nuestra época? Esto es lo que se cuestionó Zeynep Ton, profesora en Harvard Business School y MIT Sloan School of Management, quien a partir de sus investigaciones ha propuesto un modelo de trabajo conocido como Good Jobs Strategy (estrategia de buenos empleos). Este sistema busca, precisamente, mostrar que una empresa puede brindar buenas condiciones de trabajo a sus empleados y, al mismo tiempo, generar grandes beneficios a largo plazo para la organización.

A través de la siguiente historia podemos observar que, hacer el bien es algo que puede costar menos de lo que pensamos y que, además, tiene un efecto en aquellos que nos rodean:

Había una vez una abeja que era arrogante y orgullosa porque afirmaba que era el animal más bondadoso y caritativo. Creía que su miel era lo mejor que podían recibir el mundo y el ser humano. Un día encontró a un hombre y, esperando recibir elogios le preguntó: “¿Existe un animal que dé mayor beneficio a tu familia y a todos los seres humanos que yo?”. El hombre le contestó con toda seguridad: “¡Claro que lo hay!” La abeja se indignó al escuchar la respuesta y le dijo al hombre: “¡Eso es lo que tú crees, pero estás equivocado! ¿Qué animal podría darles mayor regalo que la miel?” El hombre explicó entonces: “Tu miel es deliciosa y la apreciamos, pero la oveja tiene mayor bondad que tú porque nos regala su lana. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre ambas? Que ella nos da su regalo de buena gana, mientras que tú siempre estás lista para atacarnos con tu aguijón”.

Como la abeja de la historia, las empresas no pueden simplemente manifestar que benefician a quienes integran su cadena de valor: la ética de trabajo debe demostrarse con acciones que transformen de manera tangible y significativa a su comunidad.

Considero que los líderes de hoy, y entre ellos los que encabezan empresas familiares, no deben perder la oportunidad de mejorar el mundo que los rodea con pequeñas acciones que sean un gran cambio para otras personas. De esta manera, quiero presentar a continuación los elementos del sistema Good Jobs Strategy, como una posibilidad para ese cambio que necesita el ámbito de los negocios.