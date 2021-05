La grandeza humana más plena se concentró en Jesucristo; empero, Él no ensalzó el privilegio de su condición divina (Flp 2,6-7), sino que proclamó con humildad que no vino ‘a ser servido, sino a servir’ (Mt 20,27-28).

Es común considerar la grandeza humana de acuerdo a los bienes, posesiones, éxito y caudal económico, a pesar de conocer que lo que enaltece a la persona es su sencillez, generosidad y humildad.

El mundo sigue proclamando a voz en cuello que lo que vale es la apariencia, dinero, fama y pretensión. Lo primero que aparece en el escalafón social es lo que tienes, no lo que eres; el ser no se define por su esencia, sino que se condiciona por su tener y apariencia.

Detrás de Él, lógicamente, debemos ubicar a su madre como el ser más grandioso. No obstante, tampoco buscó jamás brillar o aparecer. En el himno conocido como Magnificat (Lc 1,46-55), María no dijo “el Señor me engrandeció”, sino “Mi alma engrandece al Señor”. Reconoció que a ella no se le debía ningún homenaje, puesto que Dios “miró la humildad de su esclava”; razón por la cual “todas las generaciones la “tendrán por bienaventurada”.

La Madre Teresa de Calcuta recordó: “Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por “Yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada”.

Precisó: “No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni el título o mucho menos el dinero que lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás”.

¿Soy humilde?