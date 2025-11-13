Grecia Itzel Quiroz García, Alcaldesa de Uruapan

Todo indica que Grecia Quiroz, nueva Alcaldesa de Uruapan, seguirá la lucha que emprendió su compañero, Carlos Manzo, en contra de los grupos del crimen organizado que azotan al municipio. No queda claro cómo el Gobierno estatal y federal van a garantizar su seguridad.

El 1 de noviembre, el mismo día que fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, surgió con gran relevancia a la vida pública local, estatal y nacional, quien fue su compañera, Grecia Itzel Quiroz García.

Manzo Rodríguez, que había ganado con una amplia ventaja la Alcaldía, se perfilaba como claro candidato independiente a la Gubernatura del Estado, que se disputa en 2027, y se veía con buenas posibilidades de ganarla.

Ahora, quien fue su compañera, recién nombrada Presidenta Municipal de Uruapan en sustitución de su pareja, se ve que puede ser la candidata independiente del Movimiento del Sombrero por la Gubernatura, que ha estado en manos de un mismo grupo, con siglas de partido distintas, desde hace décadas.

Quiroz García nació el 16 de enero de 1990, en Uruapan. Ella y Manzo Rodríguez tuvieron dos hijos, que son pequeños. Antes del asesinato de su compañero era presidenta del DIF municipal, cargo en el que hizo un intenso trabajo. Fue candidata a Diputada local por el Distrito 20 de Michoacán (Uruapan Sur), en las elecciones estatales de 2024. No ganó.

Desde el inicio del Movimiento del Sombrero ella ha sido una activa participante y se le reconoce como alguien con fuerza y experiencia política. Ahora se ha dado a conocer a nivel estatal y nacional por sus intervenciones después del asesinato de su compañero y ya como Alcaldesa.

En el funeral de su compañero, el 2 de noviembre, dijo que él fue el único Alcalde en el País “que se atrevió a alzar la voz” en contra de los grupos del crimen organizado y que “aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado”.

El 5 de noviembre el Congreso de Michoacán la nombró Alcaldesa y un día antes, en Palacio Nacional en la Ciudad de México, se entrevistó con la Presidenta Sheinbaum Pardo.

En su primer discurso como Presidenta Municipal dijo: “El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz”, y pidió “a los ciudadanos que no decaigamos, que sigamos en esa lucha, en esa lucha que a él tanto le hubiese gustado”.

Todo indica que la nueva Alcaldesa seguirá la lucha que emprendió su compañero en contra de los grupos del crimen organizado que azotan a Uruapan. No queda claro cómo el Gobierno estatal y federal van a garantizar su seguridad, la que no pudieron brindar a Manzo Rodríguez.

El Alcalde, ante la simpatía que había alcanzado en el estado y el conocimiento que había logrado a nivel nacional, se le veía ya como el posible ganador en las elecciones para Gobernador en 2027. En principio su asesinato beneficia al candidato que pueda poner Morena.

Falta todavía tiempo, pero Quiroz García podría ser considerada como candidata del Movimiento del Sombrero para la elección de ese cargo. Tiene tiempo para crecer y darse a conocer todavía aún más. Ya iremos viendo.

Hay muchas evidencias que muestran que los gobernadores de Michoacán, en particular los de Morena, han pactado con los grupos del crimen organizado. La llegada al Gobierno de un personaje como la nueva Presidenta Municipal de Uruapan marcaría una ruptura. Ya veremos.