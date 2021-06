Habemus Consulta popular

Al INE le corresponde organizar y desarrollar la consulta y llevar a cabo la promoción del voto, aprobar papeletas de la consulta popular, formatos y lineamientos o acuerdos necesarios, así como supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación.

Es tanta la sequía en nuestro Estado que el dia de antier se implementó la estimulación de nubes con equipo aéreo de la Sedena por primera vez, esto tendrá una duración de 3 meses, buscando generar un 20 por ciento de precipitaciones en Sinaloa, actualmente hay 16 municipios en sequía extrema y dos en severa por lo que cuidar el agua es fundamental, así que ya sabe por favor no la desperdicie e invite a sus familiares y amigos a hacer lo mismo.

Habiendo tocado el tema del agua, le comento que, si Usted creía que el INE ya podía “descansar” por haber pasado las elecciones, pues está equivocado, ya que aun no termina el proceso electoral y aparte el próximo mes de agosto se celebrará la “consulta para enjuiciar ex presidentes”.

¿Qué es una consulta popular? De conformidad con el artículo 4º de la Ley Federal de Consulta Popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación, este tema ya lo habíamos tocado en este espacio, sin lugar a duda es positivo que se involucre a la ciudadanía.

Al INE le corresponde organizar y desarrollar la consulta y llevar a cabo la promoción del voto, aprobar papeletas de la consulta popular, formatos y lineamientos o acuerdos necesarios, así como supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación.

En el 2014 se realizó una reforma a la ley, el próximo 1º de agosto será la primera vez que se realice esta consulta popular que se ha publicitado como la herramienta para enjuiciar a ex presidentes, pero la pregunta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Nótese que en la pregunta no se menciona en ningún lado a los ex presidentes, digo los actores políticos no solamente son los presidentes.

Le adelanto y sin necesidad de gastar 500 millones de pesos que cualquier persona que se le pregunte dirá que sí quiere que se lleven a cabo acciones pertinentes apegadas al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las políticas tomadas en los años pasados (como puede ser la Línea 12 del Metro) por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y derecho de las posibles víctimas.

El artículo 64 señala que para que sea vinculatorio el resultado para el Ejecutivo y Legislativo o diversas autoridades competentes deben de participar al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir alrededor de 37 millones de personas. Si usted desea participar al igual que en las elecciones pasadas es necesaria contar con su credencial de elector vigente, o que haya perdido vigencia en el 2019 o 2020.

Es importante señalar que el INE ha manifestado que no cuenta con los recursos necesarios para promocionar y organizar la consulta, ante esto el Presidente propuso que el INE utilice sus recursos, incluso señaló “no hay dinero para lo fundamental, pero sí gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, entonces ¿no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas, mesas electorales y recoger la opinión de la gente?” ¿Qué le parece?

Vale la pena recordar que el INE presentó una controversia constitucional ante esta consulta popular, señalando que el Congreso de la Unión viola su autonomía constitucional y presupuestaria al no destinarle los recursos suficientes para que pueda realizar la consulta.

En fin, 500 millones de pesos para esa pregunta.

PD.1 Espero hayan disfrutado el Día del Padre, yo sí, pude estar con el mejor de todos y no necesito consulta popular para confirmarlo.

PD 2. Por favor vacúnese si tiene la posibilidad de hacerlo y siga cuidándose.