Hablando de Política

FORO MAR DE CORTÉS: COMPROMISOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA IMPULSAR A LA REGIÓN

Importantes acuerdos se alcanzaron en la segunda edición del Foro Mar de Cortés, Summit 2022 “Misión Prosperidad” que se celebró hace unos días en los Cabos Baja California. El llamado fue muy claro: plantear sinergias de desarrollo sostenible. Y es que esta plataforma nació para fomentar el desarrollo empresarial de la zona que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, estados que conforman la mayor zona pesquera de México. En los foros de trabajo panelistas y autoridades discutieron sobre la preservación del ecosistema, turismo, crisis climática, estrés hídrico, responsabilidad social e inversiones de impacto. La importancia de las cinco entidades también radica en su peso en la economía mexicana, ya que en conjunto aportan 11% del PIB nacional. Importante esfuerzo y compromiso de gobiernos y empresarios y así lo explicó Agustín Coppel Luken quien aclaró que a través de Foro Mar de Cortés se pretende vincular a gobiernos, sociedad, comunidad, academia y empresas, aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales. Así como definir la correcta producción marina y agropecuaria, construir un turismo regional que respete el ecosistema, generar empresas sostenibles, atraer inversiones y establecer proyectos emblemáticos. La mesa de arranque con el tema Sucesión Empresa y Familia estuvo a cargo de tres panelistas que destacaron la importancia de los empresarios y el compromiso familiar como herencia de desarrollo. Participaron Susana Coppel García, presidenta de Fundación Coppel; Gastón Luken Aguilar, consejero de Pronatura Noroeste; Jesús Ramón Rojo Mancillas, coordinador de contenidos en el Foro Mar de Cortés. Mientras que la secretaria de Turismo de Sonora, la secretaria Célida López reveló que los gobernadores de las entidades se han comprometido a llevar a la región al top 10 en materia turística y por ello pretenden hacer una modernización de la infraestructura para impulsar la llegada de cruceros, entre otras acciones. Para darnos una idea de la importancia sólo basta recordar que, pese a que cuatro de los gobernadores de estas entidades no asistieron al evento, salvo el anfitrión Víctor Manuel Castro, sí dieron a conocer los proyectos turísticos que tienen planeados como parte de su plan turístico enlista 21 obras: Baja California a cargo de Marina del Pilar; Ferrocarril “Tecate-El Sauzal” (Tecate-Ensenada); Ampliación y mejoramiento del puerto “El Sauzal” (Ensenada); Aeródromo/Aeropuerto “Ojos Negros“ (Ensenada) y Paso terrestre para embarcaciones del Mar de Cortés al océano Pacífico. Mientras que Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur planea desarrollar el Libramiento La Paz-Sur Poniente, la modernización La Paz-Ciudad Insurgentes y del Puerto de Pichilingue. El plan Maestro Pueblo Marinero y Modernización del Muelle para Cruceros y Mantenimiento de Muelle de Usos Múltiples en Puerto San Carlos, Comondú. A su vez Miguel Ángel Navarro, en Nayarit buscará la ampliación e internacionalización del aeropuerto de Tepic Amado Nervo, construcción del Muelle turístico de San Blas, construcción del Muelle turístico en playa Novillero y la construcción del Muelle Industrial en Boca de Chila. Mientras que Rubén Rocha, en Sinaloa buscará culminar con el Libramiento Los Mochis – Topolobampo y la construcción, rehabilitación y modernización de obra portuaria con enfoque de puerto multipropósito. Finalmente, Alfonso Durazo, en Sonora llevará a cabo importantes proyectos como la modernización del Puerto de Guaymas, modernización de la Carretera Guaymas-Chihuahua, Home Port, Puerto Peñasco, infraestructura para muelle turístico para atraque de embarcaciones en Bahía de Kino, modernización de la Carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, modernización de la Carretera Hermosillo-Bahía de Kino y la infraestructura para muelle multipropósito e infraestructura para recepción al desembarque en Punta Chueca. De concretarse estos proyectos, no cabe duda, que la región se convertirá en una potencia a nivel internacional. Estaremos atentos.



RUBÉN ROCHA RINDE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO ANTE EL CONGRESO DE SINALOA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se encuentra listo para presentar, este miércoles, ante el Congreso del estado los avances de su administración en su primer año de gobierno. Importante ejercicio de rendición de cuentas pues recordemos que, tras 15 años de no hacerlo, el mandatario local escuchará los posicionamientos y responderá a las preguntas de las y los diputados locales. Se prevé que el tiempo destinado para las preguntas de los legisladores será de dos minutos y quienes iniciarán la ronda serán dos diputados sin partido, después harán lo propio uno de los diputados del PAN, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Posteriormente, tendrán la palabra el PAS, con dos preguntas, el PRI con cuatro y Morena con cinco. Estaremos atentos.



HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA ANALIZA CON ESTRUCTURA DEL PAS ACCIONES RUMBO AL 2024

Muy activo se mantiene el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda quien encabezó una intensa gira de trabajo por los municipios de Navolato, Culiacán, Elota, Cosala y San Ignacio ello para evaluar y planear los trabajos de las estructuras, promover los programas sociales enfocados a la prevención de enfermedades y consolidar los comités juveniles municipales. Cuén Ojeda señaló que desde hace 10 años el PAS realiza programas sociales de carácter gratuito sobre prevención de enfermedades en los 20 municipios del estado, contando ya, Eldorado y Juan José Ríos, como son el PASalud y descacharrización. Además de que por la pandemia se creó el programa Medico en Linea, que ha brindado más de 88 mil consultas médicas gratuitas y los programas FumiPAS, Sanitización y Abatización. Otra de las actividades a destacar en la gira, fue el arranque del programa “PASala Saludable,” programa de educación nutricional, que promueve la activación física y el desarrollo emocional para niños y niñas de 6 a 11 años, el cual será de gran trascendencia en la formación de las nuevas generaciones. De paso, Héctor Melesio Cuén realizó reuniones con las estructuras de Navolato, Culiacán, Elota, Cosala y San Ignacio donde evaluó los resultados de las actividades que realizan y en conjunto se organizó y planificó la estrategia electoral de cara al 2024. Sin duda, el PAS va a ser protagonista en el próximo proceso electoral y gran aliado del secretario de Gobernación Adán Augusto López en su lucha por la candidatura presidencial de Morena. Al tempo.



NO SOY CABALLO DE TROYA: MONREAL

Ricardo Monreal se dio tiempo y organizó un Fan Fest en pleno patio del Senado para disfrutar, con otros legisladores, trabajadores y reporteros de la fuente el partido mundialista México contra Polonia. Muy animado se le vio a Monreal apoyando a la nuestra selección y aunque no se lograron los goles esperados, el buen ánimo no abandonó al legislador. Ya en entrevista, Monreal aceptó que “No son momentos oportunos” para realizar una reforma electoral, por lo que el Poder Legislativo, dijo, “no puede precipitarse ni dejarse presionar”. De paso el zacatecano rechazó ser “el caballo de Troya” para dividir a la oposición. “Nunca me prestaré a denostar a la oposición, nunca me prestaré a componendas, ni menos voy a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición. Nunca lo haré ni voy a actuar mezquinamente con nadie”, afirmó. El aspirante a la candidatura de Morena consideró que el actuar del Instituto Nacional Electoral ha sido “aceptable” hasta ahora, por lo que puede regular y organizar la elección del 2024.



ESTE MIÉRCOLES DIPUTADOS CONOCERÁN DETALLES DE REFORMA ELECTORAL

El proceso legislativo de la polémica Reforma Electoral del presidente ya inició pues Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista prevén circular este miércoles el dictamen de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que plantea cambios profundos al INE. Por lo pronto, aunque ayer se citó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral y la de Gobernación y Población, la reunión fue pospuesta de manera sorpresiva, pero lo que sí está firme es que los legisladores conocerán los detalles del dictamen para que las y los diputados tengan cinco días de análisis y presentar las reservas correspondientes. Según el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier la votación del dictamen sobre reforma electoral será discutida haya o no acuerdos con la oposición, quienes tendrán hasta el 23 de noviembre como límite para presentar contrapropuestas, antes de que se dictamine de manera “exprés” la reforma electoral de López Obrador. “Si el 23 no hay ninguna contrapropuesta vamos a pedir a los integrantes de las tres comisiones que dictaminen y el 29 o 30 (de noviembre) se estará pasando al pleno”, advirtió. Estaremos atentos.



LISTO EL SENADO PARA LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO

En el Senado, legisladores de diversos grupos parlamentarios ya tienen listas las maletas para viajar a Madrid, España y participar del 26 al 28 de noviembre a la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. Ésta será encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, motivo por el cual no asistirá a la marcha convocada por Andrés Manuel López Obrador el domingo. Los parlamentarios analizarán en cuatro sesiones de trabajo temas como la cooperación bilateral económica y comercial; en igualdad, educación, salud y cultura; en materia de combate al cambio climático; y sobre seguridad y fortalecimiento del Estado de derecho. A esta reunión también asistirá el presidente de la Cámara de Diputados de México, Santiago Creel Miranda. No los perderemos de vista.



OCDE DESCARTA IMPACTO ECONÓMICO EN MÉXICO POR REFORMA ELECTORAL

A pesar de que en el país el tema de la reforma electoral ha causado muchas reacciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) descartó un impacto económico en México por la iniciativa propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió que el país necesita reformas estructurales, especialmente en materia de equidad de género y educación. “No creemos que la reforma electoral vaya a tener ningún impacto en las proyecciones (de crecimiento económico)”, que son de 2.5 por ciento para 2022 y 1.6 por ciento para 2023, indicó el jefe de División Interino de la OCDE, Alberto González. Aseveró que México es un país con grandes oportunidades y con oportunidades de reformas para hacer realidad ese crecimiento, tales como una enfocada en reducir brechas de género para facilitar la participación laboral de la mujer, pero advirtió que, para eso, es necesario reforzar la educación temprana y la red de guarderías.



CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA CREACIÓN DE BANCO DE ADN

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se mantiene muy activa no sólo en sus aspiraciones políticas sino también en sus labores de gobierno y ayer puso en marcha la alerta de género en la capital a la par que diseñó, junto con su gabinete, una serie de acciones para proteger y salvaguardar la vida libre de violencia hacia las mujeres de la capital. Una de estas acciones es la creación del Banco de ADN, una herramienta única en su tipo de ciencia criminalística pues de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, el Banco de ADN tiene la capacidad de recopilar hasta 6 mil perfiles genéticos al mes; además, incorpora un software denominado GENis, el cual ha sido donado por el Gobierno de Argentina y la Fundación Sadosky. Es importante señalar que no solamente sirve para recopilar los perfiles genéticos de los agresores, sino también ayuda en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Enhorabuena por estas acciones.

