Hablando de Política

RUBÉN ROCHA APUESTA POR INTEGRACIÓN A LA CIENCIA PARA NIÑAS SINALOENSES

Muy buen programa está impulsando el gobierno de Sinaloa que encabeza Rubén Rocha Moya pues sin duda permitirá avanzar a su entidad en materia de equidad para el acceso a la ciencia y el desarrollo del potencial de las niñas, desde edades tempranas. Y es que el mandatario local y la secretaria de Educación y Cultura, Graciela Domínguez Nava pusieron en marcha las Jornadas de Integración de las Niñas a la Ciencia, desarrolladas en el Centro de Ciencias de Sinaloa. Muy contento se le vio al mandatario quien charló con el grupo de niñas estudiantes de la Escuela Primaria María Trinidad Dórame Ramos, de la colonia Alturas del Sur, de Culiacán, a quienes les dijo que no descarten la posibilidad de llegar a ser científicas, como las invitadas especiales de este evento, la doctora en Geofísica, María Armienta y la doctora en Inteligencia Artificial, Alma Quiñónez. Enhorabuena por este noble esfuerzo pues a decir de la secretaria Domínguez Nava, de acuerdo con cifras de la UNESCO, por cada cuatro hombres, sólo una mujer consigue un trabajo en el campo de las ciencias, lo que refleja la falta de equidad de género y contribuye a una mayor desigualdad económica en la sociedad.

ALCALDE DE CONCORDIA RAÚL DÍAZ BERNAL NO RENUNCIA AL PAS

Quien salió al paso y frenó las especulaciones de su supuesta salida del Partido Sinaloense fue el alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal. Y es que como dicen por ahí las malas lenguas ya lo hacían militando en las filas de Morena luego de que se le viera en una reunión con representantes de Morena en Sinaloa. Pero no, Díaz Bernal aclaró que en este encuentro se analizaron los buenos resultados del ejercicio de Revocación de Mandato. De paso el alcalde dejó en claro que su actitud es de apertura no sólo con Morena, sino también con otros partidos, pero eso sí con el que comulga en sus principios es con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador porque coincide en su manera de velar por los más vulnerables.

INICIA VACUNACIÓN DE CUARTA DOSIS ANTICOVID PARA TRABAJADORES DE LA SALUD: CUEN OJEDA

Muy ocupado y enfocado se estará aplicando la cuarta dosis en los 215 centros de salud de Sinaloa, ha estado el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda realizando las acciones necesarias para garantizar la protección de los ciudadanos de Sinaloa. Y en esta ocasión el personal de salud no podía quedarse atrás y para protegerlo de un posible rebrote de contagios covid, ya inició con la aplicación de cuartas dosis en trabajadores del sector salud. Cuén Ojeda, recordó la importancia de salvaguardar al “ejército blanco”, pues han sido los trabajadores de la salud quienes están en contacto directo con quienes padecen la enfermedad del SARS-CoV-2. Así la secretaría a su cargo comenzará con la inoculación de poco más de 52 mil personas, entre personal administrativo, personal médico, enfermeras y trabajadoras sociales y en general. Los reactivos se estarán aplicando la cuarta dosis en los 215 centros de salud de Sinaloa, en 11 hospitales integrales y 8 hospitales generales.

SI SE PORTAN BIEN GOBERNADORES DE OPOSICIÓN TENDRÁN EMBAJADAS: SENADOR CÉSAR CRAVIOTO

A más de uno sorprendió en el Senado el ofrecimiento del vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto quien ofreció a los seis gobernadores de oposición, en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio, el reparto de embajadas y consulados “si se portan bien”. El anuncio lo hizo en el marco del acalorado debate que se realizó en la Cámara alta durante la discusión del dictamen para ratificar al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, como embajador de México en República Dominicana, César Cravioto mandó un mensaje a los gobernadores de Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Oaxaca. “Compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban una invitación para que sean embajadores en nuestro país y representen bien a nuestro país”, dijo el polémico Cravioto. Como era de esperarse los legisladores de oposición calificaron como un “pago de favores” y “prostitución” el reparto de embajadas durante el gobierno del presidente López Obrador, porque dicen hay muchos que no cuentan con la experiencia diplomática como el caso de los ex gobernadores Carlos Miguel Aysa y Quirino Ordaz. ¿Será?

EBRARD CONFÍA EN QUE SE ABRIRÁ UNA NUEVA ETAPA CON EU TRAS REUNIÓN DE AMLO Y BIDEN

Muy animado preparando los detalles se la ha visto al canciller Marcelo Ebrard, con la reunión virtual del viernes que sostendrán los presidentes de México y Estados Unidos. Ebrard incluso nos adelantó que Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tratarán temas como la migración, la próxima Cumbre de las Américas, y el avance en el Diálogo del Desarrollo Económico de Alto Nivel (DEAN). Eso sí el canciller no descartó la posibilidad de que el presidente estadounidense quiera tratar otros temas. “Supongo que va a girar principalmente sobre la Cumbre de las Américas, el avance del Desarrollo Económico de Alto Nivel, ¿Te acuerdas? Lo de integración económica, cadenas de valor, liberación y desarrollo en Centroamérica. Son los temas que yo esperaría que se traten, pero siempre puede ser que el presidente Biden trate algo más”, dijo. Estaremos atentos.

SENADO ESTRENA CAJERO AUTOMÁTICO DE BITCOIN: SENADORES MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y RICARDO MONREAL

Quienes están estrenado y a “la moda en tecnología” son los senadores de la República, pues en su sede de Reforma e Insurgentes se instaló un cajero automático de Bitcoin. México tiene un pendiente con el bitcoin y es un tema que se tienen que resolver pronto, dijo el senador Monreal en la inauguración de un foro informativo en torno al bitcoin en el Senado. Como parte del mismo foro un cajero de bitcoin fue instalado ahí mismo con “fines educativos”. Y es que los legisladores ahora sí le van a entrar al tema para comenzar a legislar porque a decir de Ricardo Monreal “el futuro ya nos alcanzó”. Senadores de todos los partidos llevan meses impulsando el tema y en esta ocasión tanto Miguel Ángel Mancera del PRD como Ricardo Monreal en el marco del foro “Bitcoin: México frente al futuro”, se posicionaron en favor de regular las criptomonedas. Sin duda los legisladores tendrán que acelerarse pues cabe mencionar que el Banco de México está impulsando su propia moneda digital, como muchos otros países en el mundo. Estaremos atentos.

